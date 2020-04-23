Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra

Facebook планирует до конца года пригласить 50 специалистов для продолжения разработки стейблкоина Libra. Об этом сообщает The Irish Times.

«Мы активно нанимаем экспертов в области борьбы с мошенничеством, комплаенса, управления персоналом и обслуживания клиентов», - перечислила необходимый функционал Лора Морган Уолш, руководитель отдела операций кошелька проекта Calibra.

Часть вакансий уже появилась на сайтах рекрутинговых агентств. Глава блокчейн-подразделения Facebook Дэвид Маркус недавно подтвердил, что проект будет запущен в 2020 году. В настоящий момент в Ирландии на Facebook и его дочерние организации работают 5 тысяч человек.

На прошлой неделе проект цифровой валюты Libra от Facebook объявил об отказе от создания единой глобальной цифровой валюты, обеспеченной корзиной национальных фиатных валют.

В обновленном white paper указано, что Libra Association планирует разработать несколько стейблкоинов, каждый из которых будет привязан к различным фиатным валютам - доллару США, евро, британскому фунту и сингапурскому доллару.



