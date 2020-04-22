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Минфин уже более месяца отказывается от госзаимствований
Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, который должен был состояться сегодня, 21 апреля.
Согласно данным на сайте министерства, решение не проводить торги принято в пятый раз - после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта, а также 7 и 14 апреля.
Как и ранее, Минфин отменил аукцион по результатам консультаций с первичными дилерами.
Также сообщается, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.
Как сообщал УНИАН, вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.
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