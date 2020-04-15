Alibaba и Tencent отправили пятую часть всех заявок на блокчейн-патенты за 2019 год

Китайские компании Tencent и Alibaba направили соответственно 718 и 470 заявок на блокчейн-патенты в 2019 году, став лидерами среди организаций. Их запросы составили 20% от общего числа заявок, пишут исследователи The Block.

Еще три компании из первой пятерки - WeBank, Ruize Technology и Ant Financial - также базируются в Китае. В целом 63% организаций, подавших заявки на более чем 20 патентов, находятся в КНР. На втором месте - США.

Статистика заявок на блокчейн-патенты / The Block

Исследователи зафиксировали растущий интерес иностранных компаний к получению блокчейн-патентов в Китае. Так, за первый квартал 2020 года поступили заявки на 212 патентов от 35 компаний, в числе которых Mastercard, Sony, Intel, Microsoft, Oracle, Nokia и другие.

При этом The Block отмечает, что из 5800 поданных в 2019 году заявок, только 3% получили одобрение в том же году.



