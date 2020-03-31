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Минфин снова отменил еженедельную продажу гособлигаций
Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа в предстоящий вторник, 31 марта.
Согласно данным на сайте министерства, решение не проводить торги принято второй раз с начала марта - после аналогичного решения относительно аукциона 10 марта.
Как и ранее, Минфин отменил аукцион по результатам консультаций с первичными дилерами.
Также сообщается, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.
Как сообщал УНИАН, вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.
В результате нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.
Текущий объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины составляет 119,6 миллиарда гривень, а их доля на этом рынке - 14%.
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