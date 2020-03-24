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Минфин на аукционах ОВГЗ 24 марта привлек в госбюджет $801,6 млн и EUR 75,66 млн
В то время как эксперт спрогнозировал обвал гривны и падение ВВП из-за возможного продления карантина до лета, Министерство финансов 24 марта разместило валютные ОВГЗ на 801,6 млн долларов и 75,7 млн евро.
Об этом свидетельствуют данные Минфина, передают Українські Новини.
В частности, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 85 дней на 801,603 млн долларов под 3% годовых и 414 дней на 75,657 млн евро под 2,22% годовых.
Всего в госбюджет привлечено 24 823,518 млн гривен.
|
Номер розміщення
|
30
|
31
|
Код облігації
|
Первинне розміщення
UA4000208482
(Ном. в ін.вал. дол.США)
|
Первинне розміщення
UA4000208490
(Ном. в ін.вал. євро)
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
24.03.2020
|
24.03.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
25.03.2020
|
25.03.2020
|
Дати сплати відсотків
|
|
14.05.2020
12.11.2020
13.05.2021
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
11,10
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
3,00%
|
2,22%
|
Термін обігу (дн.)
|
85
|
414
|
Дата погашення
|
18.06.2020
|
13.05.2021
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
812 540 000
|
75 050 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
807 140 000
|
75 050 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
807 140 000
|
75 050 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
10
|
2
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
8
|
2
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
5,50%
|
2,22%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
2,75%
|
2,22%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
3,00%
|
2,22%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
3,00%
|
2,22%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
801 603 054,37
|
75 657 905,00
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
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