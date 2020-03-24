Минфин на аукционах ОВГЗ 24 марта привлек в госбюджет $801,6 млн и EUR 75,66 млн

В то время как эксперт спрогнозировал обвал гривны и падение ВВП из-за возможного продления карантина до лета, Министерство финансов 24 марта разместило валютные ОВГЗ на 801,6 млн долларов и 75,7 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, передают Українські Новини.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 85 дней на 801,603 млн долларов под 3% годовых и 414 дней на 75,657 млн евро под 2,22% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 24 823,518 млн гривен.





Номер розміщення 30 31 Код облігації Первинне розміщення UA4000208482 (Ном. в ін.вал. дол.США) Первинне розміщення UA4000208490 (Ном. в ін.вал. євро) Номінальна вартість 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій (шт.) - - Дата розміщення 24.03.2020 24.03.2020 Дата оплати за придбані облігації 25.03.2020 25.03.2020 Дати сплати відсотків ­ 14.05.2020 12.11.2020 13.05.2021 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 11,10 Номінальний рівень дохідності (%) 3,00% 2,22% Термін обігу (дн.) 85 414 Дата погашення 18.06.2020 13.05.2021 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 812 540 000 75 050 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 807 140 000 75 050 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 807 140 000 75 050 000 Кількість виставлених заявок (шт.) 10 2 Кількість задоволених заявок (шт.) 8 2 Максимальний рівень дохідності (%) 5,50% 2,22% Мінімальний рівень дохідності (%) 2,75% 2,22% Встановлений рівень дохідності (%) 3,00% 2,22% Середньозважений рівень дохідності (%) 3,00% 2,22% Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 801 603 054,37 75 657 905,00

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.