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Доходности евробондов Украины стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых
Еврооблигации Украины за понедельник-среду текущей недели достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, в четверг стабилизировались на этом уровне.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, за неделю ставки подросли на 1,7-5,1 процентных пункта (п.п.), особенно значительно - на коротком конце кривой.
В частности, доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, еврооблигаций с погашением в 2022 году - до 14% с 9,5%.
В то же время рост доходности на длинном конце кривой был не столь большим: ставки бумаг с погашением в 2027 году увеличились на 2,9 п.п. - до 13%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году - на 1,7 п.п., до 11,6%.
Кроме того, нового минимума стоимости с начала ноября 2018 года достигли ВВП-варранты - 52,6% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели, 90% - на конец позапрошлой недели или 107,5% три с половиной недели назад.
Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на этой неделе констатировал, что внешние долговые рынки для таких стран, как Украина, сегодня практически закрыты.
"На долговых рынках практически рынки даже для компаний с высоким кредитным рейтингом закрыты. Сегодня торгуются только государственные ценные бумаги ведущих стран мира: это США, Германия - мы видим очень большое снижение доходности по этим ценным бумагам. Если говорить о других, то их доходности очень сильно выросли, на сегодня практически рынок для всех закрыт", - описал Чурий сложившуюся ситуацию.
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