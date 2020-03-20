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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.03.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 20 марта 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 03.06
|777293.58
|337088.20
|362452.39
|25991.55
|9513.53
|42247.90
|на 01.07
|773255.30
|337088.20
|346990.33
|22957.65
|9006.00
|57213.12
|на 01.08
|803403.02
|337085.90
|344241.52
|26238.11
|9426.10
|86411.39
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 20.02
|810786.91
|325526.85
|321975.87
|26056.44
|8644.08
|128583.66
|на 21.02
|810614.78
|325526.85
|321627.59
|26159.05
|8670.22
|128631.07
|на 24.02
|810525.79
|325526.85
|321430.79
|26260.78
|8677.73
|128629.65
|на 25.02
|810709.76
|325526.85
|321716.09
|26342.53
|8690.09
|128434.20
|на 26.02
|810839.05
|325526.85
|321930.20
|26344.98
|8701.01
|128336.01
|на 27.02
|812808.52
|325526.85
|322542.95
|27273.91
|8798.95
|128665.87
|на 28.02
|812528.64
|325526.85
|322345.24
|27320.97
|8781.26
|128554.32
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 03.03
|813575.06
|325526.85
|324480.97
|27623.78
|8717.43
|127126.04
|на 04.03
|814013.82
|325526.85
|325530.58
|27383.24
|8840.03
|126733.12
|на 05.03
|810671.96
|325526.85
|323225.09
|27155.36
|8738.82
|126025.84
|на 06.03
|815685.71
|325526.85
|328013.33
|27336.24
|8735.35
|126073.94
|на 10.03
|816541.31
|325526.85
|329571.85
|27353.29
|8752.36
|125336.97
|на 11.03
|818145.35
|325526.85
|330920.84
|27677.62
|8791.32
|125228.72
|на 12.03
|818389.12
|324576.85
|331928.96
|27564.42
|8866.21
|125452.68
|на 13.03
|819209.13
|324576.85
|332557.11
|27709.53
|8939.92
|125425.72
|на 16.03
|819990.22
|324576.85
|333629.79
|27801.15
|8982.97
|124999.46
|на 17.03
|821738.08
|324576.85
|335316.42
|27783.31
|9065.75
|124995.75
|на 18.03
|823681.93
|324576.85
|337075.94
|28022.74
|9172.91
|124833.50
|на 19.03
|824450.74
|324576.85
|337399.85
|28408.81
|9216.87
|124848.35
|на 20.03
|828490.13
|324576.85
|341202.10
|28728.04
|9335.48
|124647.66
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 19 марта - 27,2685 грн/$1.
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