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Экс-коллега Дурова: TON не готова к запуску, а Павел не рад, что в это ввязался
17:14 13.03.2020 |
Блокчейн-проект Telegram Open Network (TON) еще не готов к полноценному запуску, а конфликт с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) может вынудить основателя Telegram Павла Дурова продать мессенджер. Такое мнение высказал его экс-коллега по соцсети «ВКонтакте» и Telegram Антон Розенберг в интервью «Коду Дурова».
Он заявил, что утверждения команды TON о полной готовности платформы едва ли соответствуют действительности:
«Софт по-прежнему далек от идеала даже в плане оформления и документирования, о готовности к выводу токенов на биржи речи не идет, пользователей нет, спроса нет. Гарантий, что после такого запуска все не упадет как технически, так и в плане курса токенов, я бы тоже не дал. В децентрализованной сети цена ошибки куда выше. Если у кого-то украдут токенов на миллионы или миллиарды долларов - вернуть их будет уже нельзя».
По словам Розенберга, спад популярности криптовалют и проблемы с SEC могут заставить Павла Дурова продать Telegram.
«Курс биткоина и интерес к криптовалютам упали в конце 2018 года, но потом несколько отыграли назад свои позиции. Хотя такого ажиотажа, как был в 2017, конечно, уже не было. Насколько я знаю, Павел был не рад, что во все это ввязался, уже тогда, в 2018. С приходом SEC все стало еще хуже, есть риск, что Telegram обяжут не только вернуть деньги в полном объеме, да еще и с процентами, но и заплатить сверху штраф. А таких денег у Дурова, по всей видимости, попросту нет», - заявил Розенберг.
При этом он не видит «каких-то хороших для Дурова вариантов исхода» в судебном разбирательстве с SEC:
«Там хорошие юристы, а Дуров и TON для них - не кто-то особенный, а просто какой-то чужой амбициозный проект, который, к тому же, пытается обмануть американских инвесторов и запустить сырой продукт. А за ним в очереди маячит еще и Цукерберг со своей Libra».
Розенберг также прокомментировал инициативу Роскомнадзора по ограничению mesh-сетей, IoT-сетей и анонимных протоколов.
«Mesh-сети можно пытаться глушить, можно забивать Wi-Fi каналы, а также разрабатывать под конкретные протоколы софт, который будет создавать помехи. Что же касается всего остального, что условно можно назвать технологиями даркнета, то в принципе можно создать протоколы, которые будет сложно отфильтровать с помощью DPI. Не говоря о том, что всегда можно использовать VPN, который в этом контракте вообще не упоминается», - отметил он.
Напомним, Розенберг одним из первых сообщил о том, что Telegram собирается провести ICO, а также некоторые подробности проекта.
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