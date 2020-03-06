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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин отказался от аукциона по размещению ОВГЗ 10 марта

18:29 06.03.2020 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины отказалось от проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 10 марта 2020 года.

"Министерство финансов, в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведения консультаций с первичными дилерами, сообщает о том, что 10 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", - сообщается на сайте ведомства в пятницу.

Дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком и с учетом конъюнктуры рынка, добавил Минфин.

"По моему мнению, это правильное решение. ОВГЗ сейчас вряд ли будут кому-то интересны. По старым ставкам так точно. Поднимать ставки накануне пересмотра учетной ставки с высокой вероятностью ее снижения было бы тоже неправильно", - прокомментировал решение Минфина в Facebook старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Однако при этом он прогнозирует дальнейшее изменение графика и допускает, что после небольшой паузы ставки будут оставлены на прежнем уровне.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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