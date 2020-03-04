Минфин на аукционах ОВГЗ 3 марта привлек в госбюджет 1,03 млрд грн и EUR 201,28 млн

Министерство финансов Украины на первичных аукционах, назначенных на 3 марта, в условиях начавшегося роста доходности на вторичном рынке до 11-12% годовых отказалось от размещения среднесрочных облигаций и ограничилось размещением 6-мес. бумаг на 1 млрд грн по ставке отсечения 10%.

Согласно информации на сайте ведомства, при ограничении предложения в 1 млрд грн спрос достигал 1,52 млрд грн по ставкам до 12% годовых, однако Минфин отклонил 3 из 8 заявок.

Минимальный уровень доходности в заявках вырос по сравнению с аукционом двухнедельной давности с 9,49% до 9,8%, а средневзвешенная доходность – с 9,82% до 9,9%.

Помимо того Минфину удалось полностью разместить все выставленные на аукцион валютные ОВГЗ на EUR200 млн с погашением через 9 месяцев под ставку 2,22% годовых, что соответствует доходности на предыдущем аукционе в середине декабря прошлого года.

Испытывающие избыток валютной ликвидности банки сформировали суммарный спрос на эти бумаги в EUR238,8 млн, однако Минфин отклонил 8 из 25 заявок с доходностью до 4% годовых.