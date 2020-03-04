Минфин на аукционах ОВГЗ 3 марта привлек в госбюджет 1,03 млрд грн и EUR 201,28 млн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|27
|28
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203921
|Первичное размещение UA4000208151 (ном.в EUR)
|Номинальная стоимость
|168
|260
|Количество выставленных облигаций, шт,
|1 000 000
|200 000
|Дата проведения
|03.03.2020
|03.03.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|04.03.2020
|04.03.2020
|Срок оплаты процентов
|21.05.2020
|Срок оплаты процентов
|19.11.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|72.50
|11.10
|Номинальный уровень доходности. %
|14.50
|2.22
|Срок обращения (дней)
|168
|260
|Дата погашения
|19.08.2020
|19.11.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 518 468 000
|238 780 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 000 000 000
|200 000 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 430 730 000
|200 000 000
|Количество поданных заявок. шт
|8
|25
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|17
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.00
|4.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.80
|2.20
|Установленная доходность. %
|10.00
|2.25
|Средневзвешенная доходность. %
|9.90
|2.22
|Поступление в бюджет
|1 025 720 348.75
|201 278 963.90
Данные: Минфин Украины