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Актер Стивен Сигал оштрафован SEC на $314 тысяч за участие в ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера Стивена Сигала за сокрытие вознаграждения, полученного от рекламы первичного размещения монет (ICO) Bitcoiin2Gen. Об этом сообщает Bloomberg.
В феврале 2018 года Сигал стал бренд-амбассадором стартапа и активно продвигал ICO-кампанию в соцсетях. По данным регулятора, за это стартап пообещал выплатить ему $250 тысяч наличными и еще $750 тысяч в токенах B2G.
Впоследствии монеты были признаны SEC ценными бумагами, и по закону о защите инвесторов продвигающие их частные лица должны раскрывать сумму компенсации, полученную за эти услуги.
«Инвесторы в ICO имели право знать о вознаграждении, полученном Сигалом, или обещанном ему за продвижение размещения, чтобы принять решение относительно того, насколько пристрастным он является, - заявили в SEC. - Селебрити не имеют права использовать свой авторитет в соцсетях, чтобы рекламировать ценные бумаги без надлежащего раскрытия данных о вознаграждении».
Стивен Сигал не признал и не опроверг свою вину по предъявленному обвинению. По условиям соглашения с регулятором, 67-летний актер вернет незаконно полученный доход в размере $157 тысяч (фактически полученную сумму от рекламы B2G плюс проценты), а также штраф в размере еще $157 тысяч.
Кроме того, Сигалу запрещено участвовать в рекламе ценных бумаг, в том числе, цифровых, в течение трех лет.
Bitcoiin позиционировал себя в качестве «криптовалюты второго поколения», однако имел много общего финансовыми пирамидами. В частности, участникам Bitcoiin была доступна возможность получать «значительный доход» лишь за хранение токенов B2G в своих кошельках. Более того, проект предусматривал многоуровневую реферальную система с внушительными партнерскими вознаграждениями.
В общей сложности проект привлек $75 млн. В начале марта 2018 Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси остановило ICO Bitcoiin с целью защиты инвесторов от возможного мошенничества.
В конце того же месяца Сигал покинул проект Bitcoiin2Gen вместе с основателями.
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