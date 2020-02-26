НКЦБФР предупредила о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) предупредила граждан о предположительно мошенническом проекте под названием «Украинский народный банк», акции которого организаторы предлагают приобрести за биткоины.

Помимо криптовалют акции «Украинского народного банка» якобы можно купить через сервисы Money Storage и Perfect Money.





«Доступными вариантами оплаты являются электронные кошельки, платежи через которые практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиентов», - говорится в сообщении ведомства.

В Нацкомиссии подчеркнули, что «Украинский народный банк» не включен в государственный реестр банков и реестр выпусков ценных бумаг. На сайте проекта также не содержится никакой информации о юрлице и оснований для предоставления инвестиционных услуг.

Всю информацию ведомство уже передало в правоохранительные органы.