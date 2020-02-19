Поступления от продажи ОВГЗ упали до 1,5 млрд грн. Средневзвешенные ставки ОВГЗ на аукционах чуть подросли

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|20
|21
|22
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000171094
|Первичное размещение UA4000207989
|Доразмещение UA4000207682
|Номинальная стоимость
|140
|518
|1 092
|Количество выставленных облигаций, шт,
|1 000 000
|1 500 000
|2 000 000
|Дата проведения
|18.02.2020
|18.02.2020
|18.02.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|19.02.2020
|19.02.2020
|19.02.2020
|Срок оплаты процентов
|08.07.2020
|22.07.2020
|19.08.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|17.02.2021
|Срок оплаты процентов
|21.07.2021
|18.08.2021
|Срок оплаты процентов
|16.02.2022
|Срок оплаты процентов
|17.08.2022
|Срок оплаты процентов
|15.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|71.50
|48.15
|49.20
|Номинальный уровень доходности. %
|14.30
|9.63
|9.84
|Срок обращения (дней)
|140
|518
|1 092
|Дата погашения
|08.07.2020
|21.07.2021
|15.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|623 095 000
|1 155 350 000
|42 548 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|333 705 000
|1 143 850 000
|32 548 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6 314 456 000
|1 143 850 000
|935 133 000
|Количество поданных заявок. шт
|17
|7
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|11
|4
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.75
|10.00
|10.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.49
|9.63
|10.00
|Установленная доходность. %
|10.00
|9.65
|10.14
|Средневзвешенная доходность. %
|9.82
|9.63
|10.11
|Поступление в бюджет
|344 615 565.55
|1 152 115 351.00
|32 327 221.68
Данные: Минфин Украины