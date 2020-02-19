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«Аграрный фонд» снизил процентную ставку для аграриев
15:04 18.02.2020 |
Оператор аграрного сектора Украины Публичное акционерное общество "Аграрный фонд" снизило процентную ставку по кредитам для аграриев до 17,5% с 25%.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Для удобства аграриев мы снизили процентную ставку. В прошлые годы она составляла от 22,5% до 25% в гривне и 15-18% с привязкой к курсовым колебаниям. Мы пересмотрели эти цифры, и отныне процентная ставка составляет 17,5% без привязки к курсу и 8,8% с привязкой", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы правления "Аграрного фонда" Ивана Барышева.
Отмечается, что основная деятельность фонда - закупки зерновых по форвардным контрактам, а также продажа зерна, муки и минеральных удобрений.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли в Украине они смогли на равных условиях с крупным бизнесом поучаствовать в покупке участков.
Государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году с бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям - компенсация процентов по кредитам на покупку земли, на развитие животноводства, а также компенсация процентов на любые кредиты для сельхозпредприятий с ежегодным оборотом менее 20 миллионов гривень.
Справка УНИАН. ПАО "Аграрный фонд" было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.
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