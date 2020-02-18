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АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.02.20

11:30 17.02.2020 |

Финансы, Экономика

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 17 февраля 2020 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаФизлицаНерезиденты
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08803403.02337085.90344241.5226238.119426.1086411.39
на 02.09796142.97337065.23337102.6225433.419428.7987112.92
на 01.10818953.13337061.03348225.5426120.6210081.0997464.87
на 01.11809771.79337061.03337032.2225969.849867.9999840.72
на 02.12806643.18337065.18328967.02
26411.80
9881.54
104317.64
на 03.01
822748.92
337065.18
334268.02
26016.43
9619.48
115779.81
на 17.01
817032.01
337076.85
325154.67
24769.89
9575.49
121348.76
на 20.01
818566.19
337076.85
325619.75
24817.20
9607.86
121444.53
на 21.01
818858.53
337076.85
326621.32
24105.65
9637.68
121417.03
на 22.01
818596.69
337076.85
326296.32
24174.96
9635.83
121412.74
на 23.01
821816.21
334576.85
330547.28
24331.20
9684.15
122676.73
на 24.01
822613.21
334576.85
330281.49
24366.51
9731.89
123656.48
на 27.01
821783.28
334576.85
329269.35
24366.47
9696.13
123874.47
на 28.01
822900.74
334576.85
330103.67
24605.01
9774.47
123840.74
на 29.01
823401.03
334576.85
330537.20
24629.79
9806.79
123850.40
на 30.01
824363.72
332376.85
333018.73
24577.77
9617.96
124772.41
на 31.01
818223.17
332376.85
326950.46
24628.46
9288.62
124978.78
на 03.02
818667.86
332376.85
327068.80
24643.58
9377.48
125201.16
на 04.02
818887.78
332376.85
326933.71
24780.54
9393.18
125403.50
на 05.02
817970.88
332376.85
326047.93
24751.94
9350.98
125443.18
на 06.02
817697.97
330176.85
327338.82
24841.09
9353.41
125987.80
на 07.02
816840.83
330176.85
325276.83
24981.42
9303.57
127102.16
на 10.02
816654.33
330176.85
325085.50
24986.27
9306.24
127099.47
на 11.02
816575.70
330176.85
324985.54
25014.63
9298.23
127100.45
на 12.02
816174.42
330176.85
324570.98
25039.51
9289.20
127097.89
на 13.02
808836.52
328426.85
320159.26
24563.03
8395.80
127291.59
на 14.02
813646.10
328426.85
322516.90
24948.12
8832.57
128921.66
на 17.02
813512.22
328426.85
322201.84
25128.30
8833.81
128921.42

Данные: НБУ

Официальный курс НБУ на 17 февраля - 24,4470 грн/$1.
 

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