Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|15
|16
|17
|18
|19
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203921
|Доразмещение UA4000194377
|Доразмещение UA4000203236
|Первичное размещение UA4000207880
|Первичное размещение UA4000207898 (ном. в инвал. $)
|Номинальная стоимость
|84
|476
|693
|1 561
|421
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|1 000 000
|2 000 000
|3 000 000
|200 000
|Дата проведения
|11.02.2020
|11.02.2020
|11.02.2020
|11.02.2020
|11.02.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|12.02.2020
|12.02.2020
|12.02.2020
|12.02.2020
|12.02.2020
|Срок оплаты процентов
|03.06.2020
|08.07.2020
|27.05.2020
|09.04.2020
|Срок оплаты процентов
|02.12.2020
|06.01.2021
|25.11.2020
|08.10.2020
|Срок оплаты процентов
|02.06.2021
|07.07.2021
|26.05.2021
|08.04.2021
|Срок оплаты процентов
|05.01.2022
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|83.75
|86.25
|49.95
|16.95
|Номинальный уровень доходности. %
|18.33
|16.75
|17.25
|9.99
|3.39
|Срок обращения (дней)
|84
|476
|693
|1 561
|421
|Дата погашения
|06.05.2020
|02.06.2021
|05.01.2022
|22.05.2024
|08.04.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 158 523 000
|1 627 193 000
|500 000 000
|2 175 300 000
|279 196 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|1 000 000 000
|400 000 000
|2 130 300 000
|200 000 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 588 828 000
|8 277 940 000
|5 190 292 000
|2 130 300 000
|200 000 000
|Количество поданных заявок. шт
|8
|8
|4
|17
|69
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|4
|2
|2
|12
|48
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|11.00
|10.15
|10.20
|4.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.10
|9.53
|10.00
|9.89
|3.20
|Установленная доходность. %
|9.53
|9.53
|10.00
|10.09
|3.50
|Средневзвешенная доходность. %
|9.46
|9.53
|10.00
|9.99
|3.39
|Поступление в бюджет
|489 344 528.45
|1 118 590 000.00
|455 672 000.00
|2 174 902 852.00
|202 337 292.10
Данные: Минфин Украины