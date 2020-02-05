Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC

Выдающий себя за создателя биткоина Сатоши Накамото австралийский предприниматель Крейг Райт в ходе продолжающегося судебного разбирательства с семьей своего покойного бизнес-партнера Дейва Клеймана сообщил, что не сможет предоставить суду необходимые документы о ранее связанных с ним компаниях.

По его словам, свыше 11 тысяч затребованных документов по более чем дюжине компаний защищены принципом сохранения конфиденциальности информации. Кроме того, Райт заявил, что у него нет доступа к этим бумагам.

В свою очередь, истцы обратили внимание суда, что принцип сохранения конфиденциальности информации может действовать в случае смерти подзащитного, но неприменим к ликвидированным компаниям, о которых и идет речь.

Они также указали на то, что Райт прибегает к тактике «щит и меч», то используя компании как средство для сокрытия документов, то опровергая свой контроль над ними, когда это отвечает его интересам.

Вместе с тем Крейг Райт сообщил, что контакты с курьером, который якобы должен был передать ему приватные ключи доступа к кошелькам с 1,1 млн BTC (более $10 млрд по текущей цене), не подлежат разглашению, поскольку тот является адвокатом.

Примечательно, что владелец биткоин-адреса с текущим балансом 160 595 BTC, который ранее приписывал себе Крейг Райт, две недели назад подписал своим приватным ключом следующее сообщение: «Адрес 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT не принадлежит Сатоши или Крейгу Райту. Крейг - лжец и мошенник».

Напомним, 14 января Крейг Райт уведомил суд, что получил информацию, которая позволяет разблокировать доступ к кошелькам с 1,1 млн BTC, однако на деле файл оказался списком якобы принадлежащих ему 16 404 биткоин-адресов.

Райт не исключил, что получит доступ к кошелькам позже.



