Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

Согласно информации на сайте ведомства, суммарный спрос на этих аукционах составил 4,2 млрд грн (здесь и далее – по номиналу) по сравнению с 12 млрд грн две недели назад, когда выставлялись такие же бумаги, и 13,3 млрд грн неделей ранее.
В частности, наибольшее падение спроса зафиксировано по 3-летним бумагам: в 4 раза до 0,9 млрд грн при предложении 2,5 млрд грн, тогда как по более коротким 6-мес. и 1,5-летним облигациям спрос снизился почти в 2,5-3 раза – соответственно до 1,1 млрд грн и 2,1 млрд грн при предложении 0,5 млрд грн и 1 млрд грн.
В результате средневзвешенная ставка по 3-летним ОВГЗ составила 9,84%, 1,5-летним – 9,77% и 6-мес. – 9,6% при ставках отсечения соответственно 10,15%, 10,1% и 10% годовых.
|
Номер розміщення
|
12
|
13
|
14
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000171094
|
Дорозміщення
UA4000194377
|
Первинне розміщення
UA4000207682
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
500 000
|
1 000 000
|
2 500 000
|
Дата розміщення
|
04.02.2020
|
04.02.2020
|
04.02.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
05.02.2020
|
05.02.2020
|
05.02.2020
|
Дати сплати відсотків
|
08.07.2020
|
03.06.2020
02.12.2020
02.06.2021
|
19.02.2020
19.08.2020
17.02.2021
18.08.2021
16.02.2022
17.08.2022
15.02.2023
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
71,50
|
83,75
|
49,20
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
14,30%
|
16,75%
|
9,84%
|
Термін обігу (дн.)
|
154
|
483
|
1 106
|
Дата погашення
|
08.07.2020
|
02.06.2021
|
15.02.2023
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
1 112 971 000
|
2 130 360 000
|
917 585 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
262 971 000
|
1 000 000 000
|
902 585 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
5 980 751 000
|
7 277 940 000
|
902 585 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
7
|
12
|
26
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
4
|
9
|
25
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
11,00%
|
11,00%
|
10,20%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
9,50%
|
9,63%
|
9,50%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
10,00%
|
10,10%
|
10,15%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
9,60%
|
9,77%
|
9,84%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
270 817 393,20
|
1 113 534 183,60
|
943 585 309,05
Объем продаж на прошедших аукционах снизился до 2,3 млрд грн, тогда как в два предыдущих вторника Минфин привлекал по 6,3 млрд грн.