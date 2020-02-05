Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

Минфин Украины на первых после снижения учетной ставки с 13,5% до 11% первичных аукционах смог добиться лишь снижения средневзвешенных ставок на 14-43 базисных пункта, тогда как ставки отсечения остались практически на прежних уровнях.

Согласно информации на сайте ведомства, суммарный спрос на этих аукционах составил 4,2 млрд грн (здесь и далее – по номиналу) по сравнению с 12 млрд грн две недели назад, когда выставлялись такие же бумаги, и 13,3 млрд грн неделей ранее.

В частности, наибольшее падение спроса зафиксировано по 3-летним бумагам: в 4 раза до 0,9 млрд грн при предложении 2,5 млрд грн, тогда как по более коротким 6-мес. и 1,5-летним облигациям спрос снизился почти в 2,5-3 раза – соответственно до 1,1 млрд грн и 2,1 млрд грн при предложении 0,5 млрд грн и 1 млрд грн.

В результате средневзвешенная ставка по 3-летним ОВГЗ составила 9,84%, 1,5-летним – 9,77% и 6-мес. – 9,6% при ставках отсечения соответственно 10,15%, 10,1% и 10% годовых.





Номер розміщення 12 13 14 Код облігації Дорозміщення UA4000171094 Дорозміщення UA4000194377 Первинне розміщення UA4000207682 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій (шт.) 500 000 1 000 000 2 500 000 Дата розміщення 04.02.2020 04.02.2020 04.02.2020 Дата оплати за придбані облігації 05.02.2020 05.02.2020 05.02.2020 Дати сплати відсотків 08.07.2020 03.06.2020 02.12.2020 02.06.2021 19.02.2020 19.08.2020 17.02.2021 18.08.2021 16.02.2022 17.08.2022 15.02.2023 Розмір купонного платежу на одну облігацію 71,50 83,75 49,20 Номінальний рівень дохідності (%) 14,30% 16,75% 9,84% Термін обігу (дн.) 154 483 1 106 Дата погашення 08.07.2020 02.06.2021 15.02.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 112 971 000 2 130 360 000 917 585 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 262 971 000 1 000 000 000 902 585 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 980 751 000 7 277 940 000 902 585 000 Кількість виставлених заявок (шт.) 7 12 26 Кількість задоволених заявок (шт.) 4 9 25 Максимальний рівень дохідності (%) 11,00% 11,00% 10,20% Мінімальний рівень дохідності (%) 9,50% 9,63% 9,50% Встановлений рівень дохідності (%) 10,00% 10,10% 10,15% Середньозважений рівень дохідності (%) 9,60% 9,77% 9,84% Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 270 817 393,20 1 113 534 183,60 943 585 309,05

Объем продаж на прошедших аукционах снизился до 2,3 млрд грн, тогда как в два предыдущих вторника Минфин привлекал по 6,3 млрд грн.