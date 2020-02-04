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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.01.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 30 января 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 03.06
|777293.58
|337088.20
|362452.39
|25991.55
|9513.53
|42247.90
|на 01.07
|773255.30
|337088.20
|346990.33
|22957.65
|9006.00
|57213.12
|на 01.08
|803403.02
|337085.90
|344241.52
|26238.11
|9426.10
|86411.39
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 28.12
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26017.12
|9618.78
|115779.81
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 08.01
|827340.01
|337076.85
|336201.88
|26526.44
|9816.28
|117718.56
|на 09.01
|817730.79
|337065.18
|330525.10
|25987.23
|9751.98
|114401.29
|на 10.01
|818994.44
|337065.18
|331243.32
|26046.57
|9877.69
|114761.68
|на 11.01
|818312.06
|337065.18
|330508.41
|26028.57
|9824.08
|114885.85
|на 13.01
|818312.06
|337065.18
|330508.41
|26027.15
|9825.51
|114885.82
|на 14.01
|822684.09
|337076.85
|331894.98
|26519.63
|10015.90
|117176.73
|на 15.01
|823117.05
|337076.85
|331848.61
|26809.22
|10046.68
|117335.69
|на 16.01
|817453.18
|337076.85
|325013.41
|24993.37
|9531.22
|120838.34
|на 17.01
|817032.01
|337076.85
|325154.67
|24769.89
|9575.49
|121348.76
|на 20.01
|818566.19
|337076.85
|325619.75
|24817.20
|9607.86
|121444.53
|на 21.01
|818858.53
|337076.85
|326621.32
|24105.65
|9637.68
|121417.03
|на 22.01
|818596.69
|337076.85
|326296.32
|24174.96
|9635.83
|121412.74
|на 23.01
|821816.21
|334576.85
|330547.28
|24331.20
|9684.15
|122676.73
|на 24.01
|822613.21
|334576.85
|330281.49
|24366.51
|9731.89
|123656.48
|на 27.01
|821783.28
|334576.85
|329269.35
|24366.47
|9696.13
|123874.47
|на 28.01
|822900.74
|334576.85
|330103.67
|24605.01
|9774.47
|123840.74
|на 29.01
|823401.03
|334576.85
|330537.20
|24629.79
|9806.79
|123850.40
|на 30.01
|824363.72
|332376.85
|333018.73
|24577.77
|9617.96
|124772.41
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 30 января - 24,8491 грн/$1.
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