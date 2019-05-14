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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.05.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 14 мая 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 10.05
|759282.84
|337088.49
|352456.28
|24815.66
|8460.04
|36462.37
|на 11.05
|769560.03
|337088.24
|359493.39
|25023.21
|8786.82
|39168.36
|на 13.05
|769560.03
|337088.24
|359493.39
|25022.72
|8787.31
|39168.36
|на 14.05
|769184.42
|337088.24
|359024.61
|25049.02
|8823.11
|39199.45
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 14 мая – 26,113216 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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