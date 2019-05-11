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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 7 млрд грн, нерезиденты – на 2,7 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 11 мая 2019 года увеличился на 7,037 млрд грн, или 2%, - до 359,493 млрд грн, нерезидентов – на 2,706 млрд грн (7,4%), до 39,168 млрд грн.
Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 10,277 млрд грн (1,4%) - до 769,56 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался почти без изменений, юрлиц - увеличился на 0,208 млрд грн (0,8%) – до 25,023 млрд грн, физлиц – на 0,327 млрд грн (3,9%), до 8,787 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 08.05
|759282.84
|337088.49
|352456.28
|24815.66
|8460.04
|36462.37
|на 10.05
|759282.84
|337088.49
|352456.28
|24815.66
|8460.04
|36462.37
|на 11.05
|769560.03
|337088.24
|359493.39
|25023.21
|8786.82
|39168.36
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 11 мая – 26,205887 грн/$1.
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