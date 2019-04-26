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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 1,99 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины увеличился на 1,99 млрд грн (на 0,6%) до 359,568 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 2,152 млрд грн ( на 0,3%) до 768,414 млрд грн.
По данным центробанка, портфель ОВГЗ физлиц возрос на 0,139 млрд грн , Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,03 млрд грн, нерезиденты сократили портфель на 0,012 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 24.04
|760278.83
|337102.50
|358533.70
|25917.30
|8358.66
|30366.66
|на 25.04
|766261.81
|337088.49
|357577.38
|26847.59
|8415.72
|36332.63
|на 26.04
|768413.75
|337088.49
|359567.60
|26881.58
|8554.92
|36321.16
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 26 апреля– 26.619328 грн/$1.
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