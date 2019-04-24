Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|129
|130
|131
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203830
|Доразмещение UA4000203624
|Доразмещение UA4000203749
|Номинальная стоимость
|1 000
|1000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|1 500 000
|Дата проведения
|23.04.2019
|23.04.2019
|23.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.04.2019
|24.04.2019
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|Номинальный уровень доходности. %
|19.50
|19.00
|18.50
|Срок обращения (дней)
|119
|168
|343
|Срок погашения
|21.08.2019
|09.10.2019
|01.04.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|3 549 085 000.00
|3 337 963 000.00
|552 008 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 500 000 000.00
|3 337 963 000.00
|552 008 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 888 999 000.00
|6 442 433 000.00
|4 859 313 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|25
|17
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|9
|17
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.50
|19.00
|18.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.95
|18.90
|18.50
|Установленная доходность. %
|19.00
|19.00
|18.50
|Средневзвешенная доходность. %
|18.97
|18.99
|18.50
|Поступление в бюджет
|1 412 620 485.42
|3 069 604 353.90
|470 443 297.92
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|132
|133
|134
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202469
|Доразмещение UA4000204377
|Доразмещение UA4000173371
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт
|Дата проведения
|23.04.2019
|23.04.2019
|23.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.04.2019
|24.04.2019
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|02.10.2019
|05.06.2019
|28.08.2019
|Срок оплаты процентов
|01.04.2020
|04.12.2019
|26.02.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|03.06.2020
|26.08.2020
|Срок оплаты процентов
|02.12.2020
|24.02.2021
|Срок оплаты процентов
|02.06.2021
|25.08.2021
|Срок оплаты процентов
|23.02.2022
|Срок оплаты процентов
|24.08.2022
|Срок оплаты процентов
|22.02.2023
|Срок оплаты процентов
|23.08.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|83.75
|50.00
|Номинальный уровень доходности.
|17.25
|16.75
|10.00
|Срок обращения (дней)
|525
|770
|1 582
|Срок погашения
|30.09.2020
|02.06.2021
|23.08.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|811 302 000.00
|2 698 795 000.00
|3 492 400 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|811 302 000.00
|2 698 795 000.00
|3 202 400 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 134 083 000.00
|6 277 940 000.00
|3 532 400 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|7
|13
|3
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|7
|13
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|18.25
|18.00
|16.20
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|18.25
|17.95
|16.00
|Установленная доходность.%
|18.25
|18.00
|16.00
|Средневзвешенная доходность.%
|18.25
|17.98
|16.00
|Поступление в бюджет
|809 168 275.74
|2 814 477 375.20
|2 664 620 968.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|135
|136
|137
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203566 (ном. в инвалюте. $)
|Доразмещение UA4000203392 (ном. в инвалюте. $)
|Первичное размещение UA4000203848 (ном. в инвалюте $ с досрочным погашением)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт
|Дата проведения
|23.04.2019
|23.04.2019
|23.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.04.2019
|24.04.2019
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|15.08.2019
|15.08.2019
|Срок оплаты процентов
|13.02.2020
|13.02.2020
|Срок оплаты процентов
|13.08.2020
|13.08.2020
|Срок оплаты процентов
|11.02.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|37.50
|19.25
|Номинальный уровень доходности.%
|7.25
|7.50
|3.85
|Срок обращения (дней)
|232
|659
|477
|Срок погашения
|12.12.2019
|11.02.2021
|13.08.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|5 838 000.00
|2 991 000.00
|73 000 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 838 000.00
|2 991 000.00
|73 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|160 016 000.00
|84 836 000.00
|146 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|18
|9
|1
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|18
|9
|1
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.25
|7.75
|–
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|7.25
|7.75
|-
|Установленная доходность.%
|7.25
|7.75
|3.85
|Средневзвешенная доходность.%
|7.25
|7.75
|#VALUE!
|Поступление в бюджет
|5 581 886.94
|3 021 239.01
|73 537 280.00
Данные: Минфин Украины