Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

Министерство финансов Украины на второй день после завершение президентских выборов провело самые успешные в этом году первичные аукционы, на которых смогло удержать объем продаж почти в 13,5 млрд грн и одновременно понизить ставку по четырехмесячным гривневым ОВГЗ до 19% годовых и впервые с августа прошлого года продать пятилетние ОВГЗ - сразу на 2,66 млрд грн.

Как сообщается на сайте ведомства, спрос на самые короткие четырехмесячные бумаги достигал 3,55 млрд грн по номиналу в 25 заявках, однако Минфин ограничил предложение и удовлетворил лишь девять заявок на 1,5 млрд грн по номиналу, понизив ставку с 19,5% до 19% годовых.

Вторым основным достижением стало первое с августа прошлого года результативное размещение самых длинных - пятилетних бумаг. Спрос на них составил 3,49 млрд грн по номиналу, однако Минфин отказался от одной из трех заявок (на 290 млн грн по номиналу) со ставкой 16,2% годовых, сохранив доходность на уровне 16% годовых.

По остальным бумагам кривая доходности осталась неизменной: от 19% - по шестимесячным до 18% - по двухлетним.

Основные продажи пришлись на шестимесячные бумаги - 3,07 млрд грн и популярные среди нерезидентов двухлетние - 2,81 млрд грн.

Объем размещения 12-месячных ОВГЗ сократился до 0,47 млрд грн с 0,58 млрд грн, тогда как полуторалетних возрос до 0,81 млрд грн с 0,29 млрд грн на последнем подобном аукционе три недели назад.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 129 130 131 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203830 Доразмещение UA4000203624 Доразмещение UA4000203749 Номинальная стоимость 1 000 1000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. 1 500 000 Дата проведения 23.04.2019 23.04.2019 23.04.2019 Дата оплаты за приобретенные облигации 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019 Срок оплаты процентов Размер купонного платежа на одну облигацию Номинальный уровень доходности. % 19.50 19.00 18.50 Срок обращения (дней) 119 168 343 Срок погашения 21.08.2019 09.10.2019 01.04.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 3 549 085 000.00 3 337 963 000.00 552 008 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 500 000 000.00 3 337 963 000.00 552 008 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 5 888 999 000.00 6 442 433 000.00 4 859 313 000.00 Количество поданных заявок. шт. 25 17 6 Количество удовлетворенных заявок. шт. 9 17 6 Максимальный уровень доходности облигаций. % 19.50 19.00 18.50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 18.95 18.90 18.50 Установленная доходность. % 19.00 19.00 18.50 Средневзвешенная доходность. % 18.97 18.99 18.50 Поступление в бюджет 1 412 620 485.42 3 069 604 353.90 470 443 297.92 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 132 133 134 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202469 Доразмещение UA4000204377 Доразмещение UA4000173371 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт Дата проведения 23.04.2019 23.04.2019 23.04.2019 Дата оплаты за приобретенные облигации 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019 Срок оплаты процентов 02.10.2019 05.06.2019 28.08.2019 Срок оплаты процентов 01.04.2020 04.12.2019 26.02.2020 Срок оплаты процентов 30.09.2020 03.06.2020 26.08.2020 Срок оплаты процентов 02.12.2020 24.02.2021 Срок оплаты процентов 02.06.2021 25.08.2021 Срок оплаты процентов 23.02.2022 Срок оплаты процентов 24.08.2022 Срок оплаты процентов 22.02.2023 Срок оплаты процентов 23.08.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию 86.25 83.75 50.00 Номинальный уровень доходности. 17.25 16.75 10.00 Срок обращения (дней) 525 770 1 582 Срок погашения 30.09.2020 02.06.2021 23.08.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 811 302 000.00 2 698 795 000.00 3 492 400 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 811 302 000.00 2 698 795 000.00 3 202 400 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1 134 083 000.00 6 277 940 000.00 3 532 400 000.00 Количество поданных заявок. шт. 7 13 3 Количество удовлетворенных заявок. шт. 7 13 2 Максимальный уровень доходности облигаций. % 18.25 18.00 16.20 Минимальный уровень доходности облигаций.% 18.25 17.95 16.00 Установленная доходность.% 18.25 18.00 16.00 Средневзвешенная доходность.% 18.25 17.98 16.00 Поступление в бюджет 809 168 275.74 2 814 477 375.20 2 664 620 968.00 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 135 136 137 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203566 (ном. в инвалюте. $) Доразмещение UA4000203392 (ном. в инвалюте. $) Первичное размещение UA4000203848 (ном. в инвалюте $ с досрочным погашением) Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт Дата проведения 23.04.2019 23.04.2019 23.04.2019 Дата оплаты за приобретенные облигации 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019 Срок оплаты процентов 15.08.2019 15.08.2019 Срок оплаты процентов 13.02.2020 13.02.2020 Срок оплаты процентов 13.08.2020 13.08.2020 Срок оплаты процентов 11.02.2021 Размер купонного платежа на одну облигацию - 37.50 19.25 Номинальный уровень доходности.% 7.25 7.50 3.85 Срок обращения (дней) 232 659 477 Срок погашения 12.12.2019 11.02.2021 13.08.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 5 838 000.00 2 991 000.00 73 000 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 5 838 000.00 2 991 000.00 73 000 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 160 016 000.00 84 836 000.00 146 000 000.00 Количество поданных заявок. шт. 18 9 1 Количество удовлетворенных заявок. шт. 18 9 1 Максимальный уровень доходности облигаций. % 7.25 7.75 – Минимальный уровень доходности облигаций.% 7.25 7.75 - Установленная доходность.% 7.25 7.75 3.85 Средневзвешенная доходность.% 7.25 7.75 #VALUE! Поступление в бюджет 5 581 886.94 3 021 239.01 73 537 280.00 Данные: Минфин Украины

Как и на аукционах 16 апреля, Минфин продал по единственной поданной заявке долларовые ОВГЗ с досрочным погашением на $73,5 млн по ставке 3,85% годовых.

В то же время реализация восьмимесячных долларовых ОВГЗ упала до $5,58 млн с $111,86 млн, а 22-месячных - до $3,02 млн с $13,61 млн. Ставки по ним остались прежними - соответственно 7,25% и 7,75% годовых.

