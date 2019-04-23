МВФ придумал, как заставить отрицательные ставки работать

За последние годы мировая экономика и финансовый сектор претерпели серьезные изменения. Одним из нововведений стали отрицательные процентные ставки, однако ощутимого эффекта эта новация не дала. Международный валютный фонд провел исследование и нашел способ заставить отрицательные ставки приносить пользу.

Прежде всего стоит отметить, что во время предыдущих кризисов центробанкам для исправления ситуации приходилось снижать процентные ставки на 3-6%, однако сейчас, когда ставки близки к нулю, пространства для маневра почти нет. Тем не менее в МВФ считают, что ставки могут быть снижены и глубоко в минус, но здесь есть определенные особенности.

Когда ставки становятся отрицательными, держать их в банке становится невыгодно, оптимальный способ хранения - наличные. За них не придется платить процент. Другой вопрос, что крупные суммы наличных хранить достаточно проблематично. Тем не менее сама по себе альтернатива делает значительное снижение ставок на отрицательную территорию невозможным.

Таким образом, один из вариантов решения проблемы - отказ от наличных. Но как это сделать, если наличные все еще играют важную роль во многих странах, кроме, наверное, Швеции?

Для решения этой проблемы МВФ предлагает сделать наличные такими же дорогостоящими, тогда это позволит сохранить их роль и опустить ставки значительно ниже нуля.

Предложение заключается в том, чтобы центральный банк разделил денежную базу на две отдельные местные валюты - наличные деньги и электронные деньги. Электронные деньги должны эмитироваться только в электронном виде, и по ним должны будут платить процентную ставку, а наличные будут иметь обменный курс - коэффициент конвертации - по отношению к электронным деньгам.

Этот коэффициент конвертации является ключевым пунктом данного предложения. Устанавливая отрицательную процентную ставку для электронных денег, центральный банк должен создать условия для того, чтобы коэффициент конвертации снижался по той же ставке, что и отрицательная процентная ставка для электронных денег. Таким образом, стоимость наличных падала бы с точки зрения электронных денег.

Для примера: если ставка по депозиту стала минус 3%, то для условных $100 коэффициент конвертации наличных в электронные доллары изменится в течение года с 1 до 0,97.

В то же время магазины должны начать устанавливать цены в терминах электронных и наличных денег по отдельности, точно так же, как магазины в некоторых небольших странах с открытой экономикой уже выставляют цены как в национальной, так и в приграничной иностранной валюте. Таким образом, наличные деньги теряли бы ценность как с точки зрения товаров, так и с точки зрения электронных денег, и не было бы никакой выгоды от владения наличными по сравнению с банковскими депозитами.

Теоретически, конечно, такой подход можно реализовать, однако с практической точки зрения все это выглядит слишком сложно. Не стоит забывать, что далеко не во всех странах наличествуют низкие ставки и уже тем более не все готовы опустить их ниже нуля. Поскольку финансовая система глобальна, такие решения будут вызывать скорее хаос.

Впрочем, исключать ничего нельзя. Мы видим, как мировые элиты из года в год проводят финансовые эксперименты. Уже имеющиеся отрицательные ставки в еврозоне и других странах - один из примеров таких опытов.

Основная идея ясна - сделать хранение денег в банках невыгодным для стимулирования инвестиций и спроса. Но для того, чтобы во что-то инвестировать, должен быть смысл и рентабельность, и одной монетарной политикой решить все проблемы вряд ли получится.