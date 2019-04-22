Финансовые новости
- |
- 22.04.19
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.04.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 22 апреля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 17.04
|755878.91
|337102.50
|358988.31
|26148.86
|8164.79
|25474.45
|на 18.04
|761879.39
|337102.50
|358710.39
|26647.48
|8534.18
|30884.84
|на 19.04
|760911.63
|337102.50
|358894.48
|25987.22
|8379.07
|30548.36
|на 22.04
|760979.84
|337102.50
|358974.86
|26015.10
|8390.91
|30496.46
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 22 апреля – 26,853970 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому
|Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора
|Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ
|Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 22.04.19
|НБУ в I кв.-2019 вернул по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,2 млрд грн
|Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество с МВФ - аналитик «Конкорд Капитал»
|Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры
|Доллар 22 апреля стабилен к основным мировым валютам в ожидании статистики рынка жилья
|Справочный курс гривни вырос на 6,51 коп. до 26,8001 грн
Это интересно
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов