Финансовые новости
- |
- 18.04.19
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ более чем на 5,41 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов увеличился на 5,41 млрд грн (на 21,2%) до 30,885 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 6 млрд грн ( на 0,8%) до 761,879 млрд грн.
По данным Центробанка, портфель ОВГЗ украинских банков cократился на 0,278 млрд грн, портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,499млрд грн, физлиц –на 0,369 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 16.04
|756269.71
|337102.50
|359365.69
|26182.97
|8164.79
|25453.76
|на 17.04
|755878.91
|337102.50
|358988.31
|26148.86
|8164.79
|25474.45
|на 18.04
|761879.39
|337102.50
|358710.39
|26647.48
|8534.18
|30884.84
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 18 апреля– 26,687575 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Команде Зеленского не известно о сотрудничестве с американскими лоббистами из Signal Group
|Валютные распродажи завершились 17 апреля небольшим ростом курса доллара
|Бывший глава «Нафтогаза» Дубина оказался в команде Зеленского
|На кого будет работать Высший совет правосудия после выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни вырос на 15,24 коп. до 26,8388 грн
|Биржи Китая закрылись в минусе после ощутимого роста
|Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ более чем на 5,41 млрд грн
|Курсы валют по карточным операциям на 18.04.19
|Остатки средств на корсчетах банков 18.04.19
|НБУ продал 17 апреля банкам депозитные сертификаты на 8,5 млрд гривен
Это интересно
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов
|Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента
|Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID
|Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом
|Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30
|Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей