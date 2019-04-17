Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

21:06 16.04.2019 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины впервые с декабря 2017 года продало долларовые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с досрочным погашением, получив за них $73,48 млн.

Ставка размещения по одной поданной заявке составила 3,85% годовых при максимальном сроке обращения 16 месяцев, что соответствует ставке на последних успешных подобных аукционах в конце 2017 года.

Тогда Минфин 28 ноября разместил семь серий валютных ОВГЗ с досрочным погашением на общую сумму $575,088 млн со сроками обращения бумаг от 490 до 546 дней, а 5 декабря доразместил их еще на $26 млн. Однако на последующих аукционах в декабре того года спрос на эти инструменты отсутствовал, и Минфин отказался от их размещения.

Помимо того на прошедших 16 апреля этого год аукционах продавцу удалось увеличить продажу 8-мес. долларовых ОВГЗ до $111,86 млн, а 22-мес. - до $13,61 млн, тогда как неделю назад годичных бумаг было продано на $9,4 млн, а 16-мес. - на $4,1 млн. Ставки по ним остались прежними - соответственно 7,25% и 7,75% годовых.

Что касается гривневых бумаг, то кривая доходности по ним также осталась неизменной: от 19,5% - по самым коротким 4-мес. до 17,25% - по самым длинным 3-летним.

Объем размещения 4-мес. бумаг снизился незначительно - до 4,11 млрд грн с 4,26 млрд грн неделю назад, тогда как по 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ это сокращение было более заметным: соответственно до 0,13 млрд грн с 0,6 млрд грн и до 0,58 млрд грн с 0,93 млрд грн.

о же время продажи более длинных бумаг, популярных среди нерезидентов, увеличились: 2-летних - до 3,01 млрд грн с 1,94 млрд грн и 3-летних - до 0,32 млрд грн с 0,03 млрд грн (последний успешный аукцион был 19 марта).

В целом это позволило Минфину увеличить объем размещения на прошедших аукционах до 13,48 млрд грн с 8,16 млрд грн неделей ранее.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона121122123124125
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000203830 Доразмещение UA4000203624 Доразмещение UA4000203749 Доразмещение UA4000203723 Доразмещение UA4000203236
Номинальная стоимость 1 000 1000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт.      
Дата проведения 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019
Срок оплаты процентов     25.09.2019 10.07.2019
Срок оплаты процентов     25.03.2020 08.01.2020
Срок оплаты процентов     23.09.2020 08.07.2020
Срок оплаты процентов     24.03.2021 06.01.2021
Срок оплаты процентов      07.07.2021
Срок оплаты процентов      05.01.2022
Размер купонного платежа на одну облигацию     90.00 86.25
Номинальный уровень доходности. % 19.50 19.00 18.50 18.00 17.25
Срок обращения (дней) 126 175 350 707 994
Срок погашения 21.08.2019 09.10.2019 01.04.2020 24.03.2021 05.01.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 4 388 999 000.00 136 387 000.00 679 187 000.00 2 979 646 000.00 310 167 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 4 388 999 000.00 136 387 000.00 679 187 000.00 2 979 646 000.00 310 167 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 388 999 000.00 3 104 470 000.00 4 307 305 000.00 6 983 493 000.00 465 763 000.00
Количество поданных заявок. шт. 18 12 12 13 3
Количество удовлетворенных заявок. шт. 18 12 12 13 3
Максимальный уровень доходности облигаций. % 19.50 19.00 18.50 18.00 17.25
Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.50 19.00 18.50 18.00 17.25
Установленная доходность. % 19.50 19.00 18.50 18.00 17.25
Средневзвешенная доходность. % 19.50 19.00 18.50 18.00 17.25
Поступление в бюджет 4 112 184 833.07 125 000 049.37 577 091 610.16 3 009 412 663.54 324 295 106.85

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона126127128
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203566 (ном. в инвалюте. $) Доразмещение UA4000203392 (ном. в инвалюте. $) Первичное размещение UA4000203848 (ном. в инвалюте $ с досрочным погашением)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт    
Дата проведения 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019
Срок оплаты процентов   15.08.2019 15.08.2019
Срок оплаты процентов   13.02.2020 13.02.2020
Срок оплаты процентов   13.08.2020 13.08.2020
Срок оплаты процентов   11.02.2021  
Размер купонного платежа на одну облигацию - 37.50 19.25
Номинальный уровень доходности.% 7.25 7.50 3.85
Срок обращения (дней) 239 666 484
Срок погашения 12.12.2019 11.02.2021 13.08.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 117 150 000.00 13 491 000.00 73 000 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 117 150 000.00 13 491 000.00 73 000 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 154 178 000.00 81 845 000.00 73 000 000.00
Количество поданных заявок. шт. 12 23 1
Количество удовлетворенных заявок. шт. 12 23 1
Максимальный уровень доходности облигаций. % 7.25 7.75
Минимальный уровень доходности облигаций.% 7.25 7.50
Установленная доходность.% 7.25 7.75 3.85
Средневзвешенная доходность.% 7.25 7.74
Поступление в бюджет 111 861 849.00 13 610 459.16 73 483 260.00

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

16.04 Нацбанк 16 апреля не проводил агрессивных скупок валюты, потому курс находился в узком коридоре

16.04 Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

16.04 Депозитные ставки для физлиц 16.04.19

16.04 Доллар США практически стабилен к корзинам основных мировых валют 16 апреля

16.04 Биржи КНР закрылись 16 апреля ростом более чем на 2% на внутренней статистике

16.04 ГФС увеличила начисление налога на недвижимость для физлиц по итогам 2018 на 51% до 397 млн гривен

16.04 Справочный курс гривни вырос на 9,23 коп. до 26,7277 грн

16.04 Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате ему акций ПриватБанка до 7 мая

16.04 Французские страховые компании смогут инвестировать в криптовалюты

16.04 НБУ продал 15 апреля банкам депозитные сертификаты на 9,1 млрд гривен

16.04 12 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $44,5 млн до $277,7 млн

16.04 Курсы валют по карточным операциям на 16.04.19

16.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.04.19

16.04 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.04.19

16.04 Золото продолжает дешеветь на снижении спроса на надежные активы

• дальше…

16.04 Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

16.04 Безработица в Украине в марте уменьшилась на 7% - до 340,7 тыс. человек

16.04 ГФС подозревает АЗС Коломойского в уклонении от налогов

16.04 КС выдал первый обеспечительный приказ о запрете взыскивать квартиру автора конституционной жалобы как предмет ипотеки

16.04 В Украине упростили регистрацию объектов строительства

16.04 Нефть перешла к росту в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $71,3 за баррель

16.04 Минфин надеется на работу Рады для выполнения программы МВФ - министр

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине 16 апреля выросла на 3 коп до 13,31 грн

16.04 Нафтогаз не снизит цену на газ для населения

• дальше…

16.04 Польша предоставила всем детям до 18 лет право получать 500 злотых в месяц

16.04 Укрнафта победила Россию в международном арбитраже

16.04 Рост розничного кредитования может стать источником риска для банков СНГ - Fitch

16.04 Госдума России приняла закон об изоляции Рунета

16.04 Стамбул на грани финансового банкротства

16.04 Банк Японии может опустить процентные ставки намного ниже 0%

15.04 Еврокомиссия выделит 200 миллионов евро на газопровод Норвегия-Польша

15.04 Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей

15.04 Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав

15.04 Евросоюз изменил Газовую директиву

15.04 У объединившихся правых популистов ЕС нет единой программы

15.04 Суд Испании лишил свободы главу военной разведки Венесуэлы

15.04 Помпео назвал действия России в Венесуэле «очевидной провокацией»

15.04 США пытаются путем санкций перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы

15.04 Польша и Эстония запретили российскому судну войти в их воды

• дальше…

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

• дальше…

16.04 Смогут ли Порошенко и Зеленский создать широкую коалицию

16.04 72,2% опрошенных КМИС готовы проголосовать за Зеленского, 25,4% - за Порошенко во втором туре выборов Президента

16.04 Генпрокурор Луценко: Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений

16.04 В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу

16.04 Савченко и Зеленский. Почему освобождение «Пули» ударит именно по комику

16.04 «Лоббист» комика: Кто такой Бернар-Анри Леви, который организовал встречу Зеленского с Макроном

16.04 Порошенко обвинил Данилюка в конфликте интересов из-за ПриватБанка

15.04 Аудит Нацбанка - почему это угроза?

15.04 Мораторий на землю имеет прямую связь с коррупцией - Порошенко

15.04 Почему в УПЦ МП растерялись от успеха Зеленского

15.04 Польша и Эстония запретили российскому судну войти в их воды

15.04 «Я прийшов, тебе нема»: Что даст Порошенко концерт на «Олимпийском»

15.04 На что рассчитывают «гибриды», усиливая натиск под Мариуполем

15.04 Гройсман: К парламентским выборам готов

15.04 Украинский дипломат: ЕС не снимал санкции с украинцев из окружения Януковича

• дальше…

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

16.04 Конфликт обострился: в рамках судебного разбирательства Apple требует от Qualcomm до 30 млрд долларов

15.04 Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента

15.04 Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

15.04 Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом

15.04 Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30

15.04 Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей

15.04 Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав

15.04 Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade

15.04 Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня

15.04 Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft

15.04 Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух

12.04 Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+

12.04 Acer представила обновлённые игровые ноутбуки Predator Helios 700 и 300

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно