Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|121
|122
|123
|124
|125
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000203830
|Доразмещение UA4000203624
|Доразмещение UA4000203749
|Доразмещение UA4000203723
|Доразмещение UA4000203236
|Номинальная стоимость
|1 000
|1000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|16.04.2019
|16.04.2019
|16.04.2019
|16.04.2019
|16.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.04.2019
|17.04.2019
|17.04.2019
|17.04.2019
|17.04.2019
|Срок оплаты процентов
|25.09.2019
|10.07.2019
|Срок оплаты процентов
|25.03.2020
|08.01.2020
|Срок оплаты процентов
|23.09.2020
|08.07.2020
|Срок оплаты процентов
|24.03.2021
|06.01.2021
|Срок оплаты процентов
|07.07.2021
|Срок оплаты процентов
|05.01.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|90.00
|86.25
|Номинальный уровень доходности. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.00
|17.25
|Срок обращения (дней)
|126
|175
|350
|707
|994
|Срок погашения
|21.08.2019
|09.10.2019
|01.04.2020
|24.03.2021
|05.01.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 388 999 000.00
|136 387 000.00
|679 187 000.00
|2 979 646 000.00
|310 167 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|4 388 999 000.00
|136 387 000.00
|679 187 000.00
|2 979 646 000.00
|310 167 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 388 999 000.00
|3 104 470 000.00
|4 307 305 000.00
|6 983 493 000.00
|465 763 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|18
|12
|12
|13
|3
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|18
|12
|12
|13
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.00
|17.25
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.00
|17.25
|Установленная доходность. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.00
|17.25
|Средневзвешенная доходность. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.00
|17.25
|Поступление в бюджет
|4 112 184 833.07
|125 000 049.37
|577 091 610.16
|3 009 412 663.54
|324 295 106.85
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|126
|127
|128
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203566 (ном. в инвалюте. $)
|Доразмещение UA4000203392 (ном. в инвалюте. $)
|Первичное размещение UA4000203848 (ном. в инвалюте $ с досрочным погашением)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт
|Дата проведения
|16.04.2019
|16.04.2019
|16.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.04.2019
|17.04.2019
|17.04.2019
|Срок оплаты процентов
|15.08.2019
|15.08.2019
|Срок оплаты процентов
|13.02.2020
|13.02.2020
|Срок оплаты процентов
|13.08.2020
|13.08.2020
|Срок оплаты процентов
|11.02.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|37.50
|19.25
|Номинальный уровень доходности.%
|7.25
|7.50
|3.85
|Срок обращения (дней)
|239
|666
|484
|Срок погашения
|12.12.2019
|11.02.2021
|13.08.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|117 150 000.00
|13 491 000.00
|73 000 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|117 150 000.00
|13 491 000.00
|73 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|154 178 000.00
|81 845 000.00
|73 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|12
|23
|1
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|12
|23
|1
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.25
|7.75
|–
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|7.25
|7.50
|–
|Установленная доходность.%
|7.25
|7.75
|3.85
|Средневзвешенная доходность.%
|7.25
|7.74
|–
|Поступление в бюджет
|111 861 849.00
|13 610 459.16
|73 483 260.00
Данные: Минфин Украины