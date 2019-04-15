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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.04.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 15 апреля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 10.04
|756466.34
|337102.50
|362496.35
|26089.27
|7920.86
|22857.35
|на 11.04
|757681.71
|337102.50
|360919.64
|25882.98
|7988.59
|25788.00
|на 12.04
|756290.80
|337102.50
|359404.27
|26058.73
|8139.33
|25585.96
|на 13.04
|755865.55
|337102.50
|358840.16
|26201.27
|8139.90
|25581.72
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 15 апреля – 26,713872 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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