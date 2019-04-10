Минфин 9 апреля продал ОВГЗ на 8 миллиардов

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|114
|115
|116
|117
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203301
|Доразмещение UA4000203624
|Доразмещение UA4000203749
|Доразмещение UA4000203723
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|09.04.2019
|09.04.2019
|09.04.2019
|09.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.04.2019
|10.04.2019
|10.04.2019
|10.04.2019
|Срок оплаты процентов
|25.09.2019
|Срок оплаты процентов
|25.03.2020
|Срок оплаты процентов
|23.09.2020
|Срок оплаты процентов
|24.03.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|–
|–
|90.00
|Номинальный уровень доходности.%
|18.92
|19.00
|18.50
|18.00
|Срок обращения (дней)
|119
|182
|357
|714
|Срок погашения
|07.08.2019
|09.10.2019
|01.04.2020
|24.03.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 536 791 000.00
|656 527 000.00
|1 098 905 000.00
|2 017 597 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|4 526 791 000.00
|656 527 000.00
|1 098 905 000.00
|1 927 597 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 889 890 000.00
|2 968 083 000.00
|3 628 118 000.00
|4 003 847 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|38
|16
|9
|9
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|37
|16
|9
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.00
|19.00
|18.50
|18.25
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|18.45
|18.00
|Установленная доходность. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.00
|Средневзвешенная доходность. %
|19.50
|18.99
|18.48
|18.00
|Поступление в бюджет
|4 256 184 509.02
|599 734 455.26
|931 093 423.65
|1 940 415 520.05
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|118
|119
|120
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203764 (ном. в инвалюте. $)
|Доразмещение UA4000201743 (ном. в инвалюте. $)
|Доразмещение UA4000200711 (ном. в инвалюте..EUR)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт
|Дата проведения
|09.04.2019
|09.04.2019
|09.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.04.2019
|10.04.2019
|10.04.2019
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|27.11.2019
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|28.25
|20.60
|Номинальный уровень доходности.%
|7.25
|5.65
|4.12
|Срок обращения (дней)
|358
|469
|231
|Срок погашения
|02.04.2020
|22.07.2020
|27.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|10 071 000.00
|4 103 000.00
|2 541 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|10 071 000.00
|4 103 000.00
|2 541 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 165 000.00
|83 375 000.00
|286 065 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|8
|14
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|8
|14
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.25
|7.25
|4.60
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|7.25
|7.25
|4.60
|Установленная доходность. %
|7.25
|7.25
|4.60
|Средневзвешенная доходность. %
|7.25
|7.25
|4.60
|Поступление в бюджет
|9 405 810.45
|4 072 925.01
|2 571 923.97
Данные: Минфин Украины