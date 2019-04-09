СМИ: Facebook намерен привлечь $1 млрд для залогового обеспечения своей цифровой валюты

Журналист The New York Times и автор книги «Цифровое золото: невероятная история биткоина» Натаниэль Поппер сообщил, что компания Facebook намерена привлечь порядка $1 млрд от венчурных инвесторов для обеспечения своей стабильной монеты. Привлечение сторонних инвесторов, по его словам, позволит продемонстрировать сообществу децентрализацию.

«Одна из богатейших компаний привлекает деньги. Когда они обращались за сторонними инвестициями в прошлый раз?».

Поппер добавил, что стейблкоин от Facebook предположительно будет привязан к корзине валют, которые будут храниться на банковских счетах компании.

Одновременно с этим Facebook, по информации источников, может использовать привлеченные от венчуров инвестиции как залоговое обеспечение для монеты.

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