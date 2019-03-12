Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд

По мнению аналитика финансового конгломерата Barclays Росс Сэндлера, стейблкоин социальной сети Facebook может в среднесрочной перспективе сгенерировать компании многомиллиардный дополнительный доход. Об этом сообщает CNBC.

В заметке для инвесторов Сэндлер выразил мнение, что своя монета может принести крупнейшей соцсети от 3 до 19 миллиардов долларов США дополнительного дохода к 2021 году.

Аналитик подчеркнул, что его прогноз полностью зависит от того, «докажет ли Facebook Coin свою эффективность в активизации стратегии микроплатежей для распространения цифрового контента». На его взгляд, основная задача Facebook - «продемонстрировать пользователям конкурентные преимущества на фоне имеющихся на сегодняшний день возможностей в сфере платежей». Кроме того, соцсети необходимо восстановить доверие пользователей «после проблем 2018 года».

«Facebook Coin, возможно, будет просто ориентирован на осуществление микротранзакций и при этом вдохнет новую жизнь в оригинальную бизнес-модель под названием Facebook Credits, использовавшуюся в 2010-2012 годы. Однако масштаб проекта может быть намного больше, особенно если учесть, что возглавляет его экс-CEO PayPal Дэвид Маркус», - добавил Сэндлер.

В 2017 году общий доход Facebook составил $40,6 млрд. Из них $39,9 млрд - выручка от рекламы.

На днях Facebook открыл 20 вакансий для специалистов, так или иначе связанных с технологией блокчейн.