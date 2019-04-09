Финансовые новости
- |
- 09.04.19
- |
- 11:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 8 апреля банкам депозитные сертификаты на 18,3 млрд гривен
10:49 09.04.2019 |
Национальный банк в понедельник, 8 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 18 280 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 60 банкам на сумму 18 280 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 5 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 64 368 млн гривен.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 848,582 млрд гривен, что на 52,6% больше чем за январь-февраль 2018 года.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском
|Финансисты прогнозируют гривне серьезное укрепление 9 апреля
|«Крысиные бега»: О чем свидетельствует отставка председателя Одесчины Степанова
|Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курсы валют по карточным операциям на 09.04.19
|НБУ продал 8 апреля банкам депозитные сертификаты на 18,3 млрд гривен
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.04.19
|Остатки средств на корсчетах банков 09.04.19
|5 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $23,7 млн до $311,6 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 08.04.19
Это интересно
|Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3
|Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки