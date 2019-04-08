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Банки Украины уменьшили портфель ОВГЗ на 1,9 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 8 апреля сократился на 1,911 млрд грн (на 0,52%) – до 362,859 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ сократился на 1,103 млрд грн (на 0,15%) - до 756,718 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,795 млрд грн, нерезидентов увеличился– на 0,042 млрд грн, физлиц - уменьшился на 0,030 млрд грн.ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 03.04
|756608.22
|337102.50
|366087.44
|24825.45
|7941.48
|20651.35
|на 04.04
|754819.23
|337102.50
|362577.24
|24634.16
|7815.40
|22689.92
|на 05.04
|757821.40
|337102.50
|364770.51
|25201.44
|7930.02
|22816.92
|на 08.04
|756718.28
|337102.50
|362859.66
|25996.45
|7900.28
|22859.39
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 8 апреля– 26,768706 грн/$1.
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