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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.04.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 2 апреля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 29.03
|757873.81
|337106.71
|367258.73
|25243.40
|7962.82
|20302.16
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.04
|757632.74
|337102.50
|367002.71
|25235.06
|7931.40
|20361.06
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 2 апреля – 27,190867 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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