Представлена кредитная карта Apple Card

На пресс-конференции компании Apple купертиновцы представили неожиданный продукт, слухи о котором просочились перед самым началом мероприятия. Речь идет о кредитной карте Apple Card.

Для чего нужна Apple Card? Компания Apple заявила, что она позволит сделать использование кредитной карты еще более простым и эффективным. Основной акцент сделан на снижении процентных ставок и увеличении вознаграждений за использование Apple Card. Apple предлагает кэшбэк 1% пр использовании физической карты, 2% при использовании Apple Pay и 3% при использовании сервиса в фирменных магазинах компании.

Пользователи смогут зарегистрироваться прямо с телефона в приложении Apple Wallet и получить цифровую карту, которую они смогут использовать во всех местах, где поддерживается платежная система Apple Pay. Клиенты также смогут отслеживать покупки, проверять баланс, а также статус транзакции прямо из приложения.

При желании можно заказать и физическую карту, на которой при этом не будет номера, кода CVV, срока действия и прочей привычной информации.

Партнерами компании выступили Goldman Sachs и Mastercard. К особенностям Apple Card также относят отсутствие платы за использование и каких-либо кредитных лимитов.

Сервис будет запущен этим летом.