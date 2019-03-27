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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин повысил ставку по 2-летним ОВГЗ в доларах до 7,75%

18:55 26.03.2019 |

Финансы, Экономика

 

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 26 марта, составил 5,48 млрд грн, что в 2,3 раза ниже показателя недельной давности, и мог быть еще ниже, однако Минфин согласился поднять ставку по двухлетним долларовым бумагам с 7,5% до 7,75% годовых.

Как сообщается на сайте Минфина, реализация двухлетних гривневых бумаг упали в 1,6 раза - до 2,08 млрд грн, четырехмесячных - в 4,3 раза, до 1,19 млрд грн, а пяти и 10-месячных - соответственно в 41 и 10 раз, до 14,9 млн грн и 3,5 млн грн.

На прежнем уровне сохранились лишь объемы реализации 16-месячных ОВГЗ - 0,52 млрд грн.

От размещения пятилетних гривневых бумаг под 17% годовых Минфин отказался, тем более, что спрос на них составлял всего 7,4 млн грн.

Кривая доходности осталась неизменной: от 19,5% по четырехмесячным и 19% по пятимесячным до 18,5% по 10-мес., 18,25% - по 16-мес. и 18% - по двухлетним.

Что касается долларовых бумаг, то в отличие от предыдущих аукционов основной объем размещения пришелся на двухлетние ОВГЗ - $52,4 млн по сравнению с $2,5 млн неделю назад (хотя число заявок осталось прежним - 13). Ставка размещения по ним выросла с 7,5% до 7,75% годовых.

Объем продажи трехмесячных бумаг упал в 9,5 раз - до $8,5 млн, а годичных - на 17,3%, до $1,6 млн при прежних ставках соответственно 6,5% и 7,25% годовых.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 99 100 101
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000203640 Доразмещение UA4000202295 Доразмещение UA4000203244
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт - - -
Дата проведения 26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 27.03.2019 27.03.2019 27.03.2019
Срок оплаты процентов - - -
Размер купонного платежа на одну облигацию - - -
Номинальный уровень доходности,% 19.50 18.00 18.47
Срок обращения (дней) 112 161 308
Срок погашения 17.07.2019 04.09.2019 29.01.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 258 228 000.00 16 126 000.00 4 031 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 258 228 000.00 16 126 000.00 4 031 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1 258 228 000.00 1 059 341 000.00 887 972 000.00
Количество поданных заявок, шт 32 8 4
Количество удовлетворенных заявок, шт 32 8 4
Максимальный уровень доходности облигаций, % 19.50% 19.00% 18.50%
Минимальный уровень доходности облигаций, % 19.50% 19.00% 18.50%
Установленная доходность, % 19.50% 19.00% 18.50%
Средневзвешенная доходность, % 19.50% 19.00% 18.50%
Поступление в бюджет 1 187 188 447.12 14 878 976.42 3 486 694.07

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 102 103 104
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000171094 Первичное размещение UA4000198873  Дорозмещение UA4000173371
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт    
Дата проведения 26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 27.03.2019 27.03.2019 27.03.2019
Срок оплаты процентов 10.07.2019 25.09.2019 28.08.2019
Срок оплаты процентов 08.01.2020 25.03.2020 26.02.2020
Срок оплаты процентов 08.07.2020 23.09.2020 26.08.2020
Срок оплаты процентов   24.03.2021 24.02.2021
Срок оплаты процентов    25.08.2021
Срок оплаты процентов    23.02.2022
Срок оплаты процентов    24.08.2022
Срок оплаты процентов    22.02.2023
Срок оплаты процентов    23.08.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию 71.50 90.00 50.00
Номинальный уровень доходности,% 14.30% 18.00% 10.00%
Срок обращения (дней) 469 728 1 610
Срок погашения 08.07.2020 24.03.2021 23.08.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 528 172 000.00 2 076 250 000.00 7 431 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 528 172 000.00 2 076 250 000.00 0.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 754 736 000.00 2 076 250 000.00 330 000 000.00
Количество поданных заявок, шт 7 9 3
Количество удовлетворенных заявок, шт 7 9 0
Максимальный уровень доходности облигаций, % 18.25% 18.00% 17.00%
Минимальный уровень доходности облигаций, % 18.25% 18.00% 17.00%
Установленная доходность, % 18.25% 18.00% 0.00%
Средневзвешенная доходность, % 18.25% 18.00% 0.00%
Поступление в бюджет 520 714 211.36 2 076 250 000.00 0.00

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 105 106 107
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201453 (номин. в инвалюте, $) Доразмещение UA4000199491 (номин. в инвалюте, $) Дорозмищение UA4000203392(номин. в инвалюте, $)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1000
Количество выставленных облигаций, шт - - -
Дата проведения 26.03.2019 26.03.2019 26.03.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 27.03.2019 27.03.2019 27.03.2019
Срок оплаты процентов   14.08.2019 15.08.2019
Срок оплаты процентов   12.02.2020 13.02.2020
Срок оплаты процентов    13.08.2020
Срок оплаты процентов    11.02.2021
Размер купонного платежа на одну облигацию - 27.00 37.50
Номинальный уровень доходности,% 5.40 5.40 7.50
Срок обращения (дней) 84 322 687
Срок погашения 19.06.2019 12.02.2020 11.02.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 8 640 000.00 1 646 000.00 52 144 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 8 640 000.00 1 646 000.00 52 144 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 488 880 000.00 388 570 000.00 68 354 000.00
Количество поданных заявок, шт 7 9 13
Количество удовлетворенных заявок, шт 7 9 13
Максимальный уровень доходности облигаций, % 6.50% 7.25% 7.75%
Минимальный уровень доходности облигаций, % 6.50% 7.25% 7.50%
Установленная доходность, % 6.50% 7.25% 7.75%
Средневзвешенная доходность, % 6.50% 7.25% 7.75%
Поступление в бюджет 8 514 115.20 1 630 790.96 52 365 444.12

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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