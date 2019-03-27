Минфин повысил ставку по 2-летним ОВГЗ в доларах до 7,75%

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|99
|100
|101
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000203640
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000203244
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|26.03.2019
|26.03.2019
|26.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.03.2019
|27.03.2019
|27.03.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности,%
|19.50
|18.00
|18.47
|Срок обращения (дней)
|112
|161
|308
|Срок погашения
|17.07.2019
|04.09.2019
|29.01.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 258 228 000.00
|16 126 000.00
|4 031 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 258 228 000.00
|16 126 000.00
|4 031 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 258 228 000.00
|1 059 341 000.00
|887 972 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|32
|8
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|32
|8
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50%
|19.00%
|18.50%
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50%
|19.00%
|18.50%
|Установленная доходность, %
|19.50%
|19.00%
|18.50%
|Средневзвешенная доходность, %
|19.50%
|19.00%
|18.50%
|Поступление в бюджет
|1 187 188 447.12
|14 878 976.42
|3 486 694.07
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|102
|103
|104
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000171094
|Первичное размещение UA4000198873
|Дорозмещение UA4000173371
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|Дата проведения
|26.03.2019
|26.03.2019
|26.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.03.2019
|27.03.2019
|27.03.2019
|Срок оплаты процентов
|10.07.2019
|25.09.2019
|28.08.2019
|Срок оплаты процентов
|08.01.2020
|25.03.2020
|26.02.2020
|Срок оплаты процентов
|08.07.2020
|23.09.2020
|26.08.2020
|Срок оплаты процентов
|24.03.2021
|24.02.2021
|Срок оплаты процентов
|25.08.2021
|Срок оплаты процентов
|23.02.2022
|Срок оплаты процентов
|24.08.2022
|Срок оплаты процентов
|22.02.2023
|Срок оплаты процентов
|23.08.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|71.50
|90.00
|50.00
|Номинальный уровень доходности,%
|14.30%
|18.00%
|10.00%
|Срок обращения (дней)
|469
|728
|1 610
|Срок погашения
|08.07.2020
|24.03.2021
|23.08.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|528 172 000.00
|2 076 250 000.00
|7 431 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|528 172 000.00
|2 076 250 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|754 736 000.00
|2 076 250 000.00
|330 000 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|7
|9
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|7
|9
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.25%
|18.00%
|17.00%
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.25%
|18.00%
|17.00%
|Установленная доходность, %
|18.25%
|18.00%
|0.00%
|Средневзвешенная доходность, %
|18.25%
|18.00%
|0.00%
|Поступление в бюджет
|520 714 211.36
|2 076 250 000.00
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|105
|106
|107
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в инвалюте, $)
|Доразмещение UA4000199491 (номин. в инвалюте, $)
|Дорозмищение UA4000203392(номин. в инвалюте, $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|26.03.2019
|26.03.2019
|26.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.03.2019
|27.03.2019
|27.03.2019
|Срок оплаты процентов
|14.08.2019
|15.08.2019
|Срок оплаты процентов
|12.02.2020
|13.02.2020
|Срок оплаты процентов
|13.08.2020
|Срок оплаты процентов
|11.02.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|27.00
|37.50
|Номинальный уровень доходности,%
|5.40
|5.40
|7.50
|Срок обращения (дней)
|84
|322
|687
|Срок погашения
|19.06.2019
|12.02.2020
|11.02.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8 640 000.00
|1 646 000.00
|52 144 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|8 640 000.00
|1 646 000.00
|52 144 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|488 880 000.00
|388 570 000.00
|68 354 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|7
|9
|13
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|7
|9
|13
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|6.50%
|7.25%
|7.75%
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|6.50%
|7.25%
|7.50%
|Установленная доходность, %
|6.50%
|7.25%
|7.75%
|Средневзвешенная доходность, %
|6.50%
|7.25%
|7.75%
|Поступление в бюджет
|8 514 115.20
|1 630 790.96
|52 365 444.12
Данные: Минфин Украины