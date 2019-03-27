Минфин повысил ставку по 2-летним ОВГЗ в доларах до 7,75%

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 26 марта, составил 5,48 млрд грн, что в 2,3 раза ниже показателя недельной давности, и мог быть еще ниже, однако Минфин согласился поднять ставку по двухлетним долларовым бумагам с 7,5% до 7,75% годовых.

Как сообщается на сайте Минфина, реализация двухлетних гривневых бумаг упали в 1,6 раза - до 2,08 млрд грн, четырехмесячных - в 4,3 раза, до 1,19 млрд грн, а пяти и 10-месячных - соответственно в 41 и 10 раз, до 14,9 млн грн и 3,5 млн грн.

На прежнем уровне сохранились лишь объемы реализации 16-месячных ОВГЗ - 0,52 млрд грн.

От размещения пятилетних гривневых бумаг под 17% годовых Минфин отказался, тем более, что спрос на них составлял всего 7,4 млн грн.

Кривая доходности осталась неизменной: от 19,5% по четырехмесячным и 19% по пятимесячным до 18,5% по 10-мес., 18,25% - по 16-мес. и 18% - по двухлетним.

Что касается долларовых бумаг, то в отличие от предыдущих аукционов основной объем размещения пришелся на двухлетние ОВГЗ - $52,4 млн по сравнению с $2,5 млн неделю назад (хотя число заявок осталось прежним - 13). Ставка размещения по ним выросла с 7,5% до 7,75% годовых.

Объем продажи трехмесячных бумаг упал в 9,5 раз - до $8,5 млн, а годичных - на 17,3%, до $1,6 млн при прежних ставках соответственно 6,5% и 7,25% годовых.





