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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.03.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 26 марта 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 21.03
|757566.97
|337106.71
|368063.55
|26085.53
|7730.40
|18580.79
|на 22.03
|757270.95
|337106.71
|368159.08
|26033.09
|7789.49
|18182.58
|на 25.03
|755831.90
|337106.71
|366796.43
|25976.82
|7783.83
|18168.12
|на 26.03
|755553.29
|337106.71
|366260.04
|26252.41
|7764.17
|18169.96
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 26 марта – 26,889136 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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