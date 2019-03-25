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Банки Украины уменьшили портфель ОВГЗ на 1, 36 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины 25 марта уменьшился на 1,363 млрд грн (на 0,4%) – до 366,796 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 1,439 млрд грн, до 755,831 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – уменьшился на 0,056 млрд грн (0,2%) до 25,977 млрд грн, нерезидентов - на 0,014 млрд грн (на 0,1%) до 18,168 млрд грн, физлиц – изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 21.03
|757566.97
|337106.71
|368063.55
|26085.53
|7730.40
|18580.79
|на 22.03
|757270.95
|337106.71
|368159.08
|26033.09
|7789.49
|18182.58
|на 25.03
|755831.90
|337106.71
|366796.43
|25976.82
|7783.83
|18168.12
Данные: НБУ.
Официальный Курс НБУ. на 25 марта – 26,960935 грн/$
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