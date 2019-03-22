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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.03.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 22 марта 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 20.03
|750824.24
|337106.71
|365651.29
|25873.39
|7639.66
|14553.19
|на 21.03
|757566.97
|337106.71
|368063.55
|26085.53
|7730.40
|18580.79
|на 22.03
|757270.95
|337106.71
|368159.08
|26033.09
|7789.49
|18182.58
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 22 марта – 27,256311 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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