Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4 млрд грн

Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ вырос на 6,743 млрд грн - до 757,567 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, украинских банков увеличился на 2,412 млрд грн (0,7%) - до 368,064 млрд грн, юрлиц - на 0,212 млрд грн (0,8%), до 26,086 млрд грн, физлиц – на 0,091 млрд грн (1,2%), до 7,73 млрд грн.ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 20.03
|750824.24
|337106.71
|365651.29
|25873.39
|7639.66
|14553.19
|на 21.03
|757566.97
|337106.71
|368063.55
|26085.53
|7730.40
|18580.79
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 21 марта – 27,167879 грн/$