Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник выросли в 3,6 раза

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, ему удалось увеличить реализацию двухлетних гривневых бумаг в 2,1 раза – до 3,39 млрд грн, а 3-месячных – в 3,9 раза, до 5,06 млрд грн.
Помимо того существенно выросли объемы размещения 6-ти и 8-месячных облигаций – соответственно до 0,62 млрд грн и 0,59 млрд грн, 1,5-летних – до 0,49 млрд грн.
Объем размещения самых длинных на этих аукционах, 3-летних, бумаг также вырос до 31 млн грн с 2,5 млн грн двумя неделями ранее, и лишь 11 месячных было продано меньше, чем неделю назад – всего на 34,9 млн грн.
Кривая доходности осталась неизменной: от 19,5% по 3-мес. и 19% по 5-6-мес. до 18,5% по 8-ми и 12-мес., 18,25% – по 1,5-летним, 18% – по 2-летним и 17,25% – по 3-летним.
Что касается долларовых бумаг, то основной объем размещения пришелся на короткие 3-месячные ОВГЗ – $80,7 млн по сравнению с $72,2 млн на предыдущем подобном аукционе в конце февраля, тогда как годичных и 2-летних бумаг было продано суммарно всего на $4,5 млн.
На всех аукционах Минфин удовлетворил почти весь спрос за исключением небольших заявок на покупку 9-мес. и 3-летних гривневых бумаг, запрошенную доходность которых соответственно выше 18,5% и 17,25% он счел завышенной.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|89
|90
|91
|92
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203640
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000203319
|Доразмещение UA4000203244
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|19.03.2019
|19.03.2019
|19.03.2019
|19.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|20.03.2019
|20.03.2019
|20.03.2019
|20.03.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности,%
|19.50
|18.00
|18.50
|18.47
|Срок обращения (дней)
|98
|168
|245
|315
|Срок погашения
|26.06.2019
|04.09.2019
|20.11.2019
|29.01.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|5 330 085 000.00
|669 130 000.00
|672 651 000.00
|40 458 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 330 085 000.00
|669 130 000.00
|662 651 000.00
|40 458 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6 715 329 000.00
|1 043 215 000.00
|679 482 000.00
|883 941 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|18
|10
|7
|7
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|18
|10
|6
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50
|19.00
|19.00
|18.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50
|18.95
|18.45
|18.50
|Установленная доходность, %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.50
|Средневзвешенная доходность, %
|19.50
|18.99
|18.49
|18.50
|Поступление в бюджет
|5 064 913 271.25
|615 350 787.76
|589 496 408.09
|34 887 742.56
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|93
|94
|95
|Код выпуска облигаций
|Дорозмещение UA4000198873
|Дорозмещение UA4000200174
|Дорозмещение UA4000203236
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|19.03.2019
|19.03.2019
|19.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|20.03.2019
|20.03.2019
|20.03.2019
|Срок оплаты процентов
|21.08.2019
|24.07.2019
|10.07.2019
|Срок оплаты процентов
|19.02.2020
|22.01.2020
|08.01.2020
|Срок оплаты процентов
|19.08.2020
|22.07.2020
|08.07.2020
|Срок оплаты процентов
|-
|20.01.2021
|06.01.2021
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|07.07.2021
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|05.01.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|72.50
|78.50
|86.25
|Номинальный уровень доходности,%
|14.50
|15.70
|17.25
|Срок обращения (дней)
|518
|672
|1 022
|Срок погашения
|19.08.2020
|20.01.2021
|05.01.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|508 284 000.00
|3 430 700 000.00
|31 050 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|508 284 000.00
|3 430 700 000.00
|30 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 954 005 000.00
|7 448 335 000.00
|155 596 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|2
|4
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|2
|4
|1
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.25
|18.00
|19.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.25
|17.95
|17.25
|Установленная доходность, %
|18.25
|18.00
|17.25
|Средневзвешенная доходность, %
|18.25
|17.98
|17.25
|Поступление в бюджет
|490 763 450.52
|3 392 549 845.00
|30 969 900.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|96
|97
|98
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в инвалюте, $)
|Доразмещение UA400020199491 (номин. в инвалюте, $)
|Дорозмищение UA4000203392(номин. в инвалюте, $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|19.03.2019
|19.03.2019
|19.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|20.03.2019
|20.03.2019
|20.03.2019
|Срок оплаты процентов
|14.08.2019
|15.08.2019
|Срок оплаты процентов
|12.02.2020
|13.02.2020
|Срок оплаты процентов
|13.08.2020
|Срок оплаты процентов
|11.02.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|27.00
|37.50
|Номинальный уровень доходности,%
|5.40
|5.40
|7.50
|Срок обращения (дней)
|91
|329
|694
|Срок погашения
|19.06.2019
|12.02.2020
|11.02.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|82 025 000.00
|1 992 000.00
|2 488 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|82 025 000.00
|1 992 000.00
|2 488 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|480 240 000.00
|386 924 000.00
|16 210 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|13
|10
|13
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|13
|10
|13
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|6.50
|7.25
|7.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|6.50
|7.25
|7.50
|Установленная доходность, %
|6.50
|7.25
|7.50
|Средневзвешенная доходность, %
|6.50
|7.25
|7.50
|Поступление в бюджет
|80 731 465.75
|1 970 884.80
|2 505 664.80
Данные: Минфин Украины