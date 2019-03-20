Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник выросли в 3,6 раза

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 19 марта, составил 12,53 млрд грн, что в 3,6 раза выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, ему удалось увеличить реализацию двухлетних гривневых бумаг в 2,1 раза – до 3,39 млрд грн, а 3-месячных – в 3,9 раза, до 5,06 млрд грн.

Помимо того существенно выросли объемы размещения 6-ти и 8-месячных облигаций – соответственно до 0,62 млрд грн и 0,59 млрд грн, 1,5-летних – до 0,49 млрд грн.

Объем размещения самых длинных на этих аукционах, 3-летних, бумаг также вырос до 31 млн грн с 2,5 млн грн двумя неделями ранее, и лишь 11 месячных было продано меньше, чем неделю назад – всего на 34,9 млн грн.

Кривая доходности осталась неизменной: от 19,5% по 3-мес. и 19% по 5-6-мес. до 18,5% по 8-ми и 12-мес., 18,25% – по 1,5-летним, 18% – по 2-летним и 17,25% – по 3-летним.

Что касается долларовых бумаг, то основной объем размещения пришелся на короткие 3-месячные ОВГЗ – $80,7 млн по сравнению с $72,2 млн на предыдущем подобном аукционе в конце февраля, тогда как годичных и 2-летних бумаг было продано суммарно всего на $4,5 млн.

На всех аукционах Минфин удовлетворил почти весь спрос за исключением небольших заявок на покупку 9-мес. и 3-летних гривневых бумаг, запрошенную доходность которых соответственно выше 18,5% и 17,25% он счел завышенной.



