Банки Украины 18 марта увеличили портфель ОВГЗ на 1,39 млрд грн

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,342 млрд грн, до 750,096 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - уменьшился на 0,119 млрд грн (на 0,5%) до 26,05 млрд грн, физлиц – увеличился на 0,066 млрд грн (на 0,9%) до 7,595 млрд грн, нерезедентов – изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 14.03
|748434.31
|337106.71
|363502.16
|26106.43
|7408.79
|14310.23
|на 15.03
|748754.42
|337106.71
|363639.52
|26168.82
|7528.76
|14310.61
|на 18.03
|750096.17
|337106.71
|365027.12
|26049.92
|7594.49
|14317.93
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 18 марта – 27,014849 грн/$