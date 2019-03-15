НБУ заинтересован в открытии возможности торгов ОВГЗ в системе Bloomberg и Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает существенную и нежелательную фрагментацию ликвидности в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и заинтересован в концентрации торгов на международной торговой платформе, сообщил замглавы центробанка Олег Чурий.

"К сожалению, наш рынок ОВГЗ очень фрагментирован и, соответственно, непрозрачный и непонятный для крупных инвесторов. После открытия "линка" с Clearstream ситуация может усугубиться. Мы считаем, что эту проблему можно решить, открыв возможность торгов госбумагами на международной торговой платформе", - сказал он во время 9-й инвестиционной конференции CFA Society Ukraine в Киеве в пятницу.

Замглавы уточнил, что речь идет о таких платформах, как Bloomberg и Reuters, торги на которых в настоящее время ограничены необходимостью сопровождения всех сделок документарными соглашениями.

"Схожего мнения придерживается и Министерство финансов (о необходимости концентрации торгов ОВГЗ - ИФ) и наша задача убедить Нацкомиссию по ценным бумагам (НКЦБФР) разрешить участникам рынка торговать на этих платформах", - сказал О.Чурий.

Он добавил, что соответствующее совместное письмо будет направлено НКЦБФР в ближайшее время.

Как сообщалось, международный депозитарий ценных бумаг Clearstream и НБУ 13 марта подписали соглашение о корреспондентских отношениях для дальнейшего открытия счета в ценных бумагах в депозитарии центробанка.

По данным НБУ, этот шаг является ключевым этапом в ожидаемом в ближайшем времени открытии "линка" между Нацбанком и Clearstream, что упростит доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг, а именно ОВГЗ.

