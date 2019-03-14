Международный депозитарий Clearstream открыл счет в ценных бумагах в НБУ

13 марта международный депозитарий ценных бумаг Clearstream и Национальный банк подписали соглашение о корреспондентских отношениях для дальнейшего открытия счета в ценных бумагах в депозитарии НБУ.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Установление линка с Clearstream упрощает доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг, а именно облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Расчеты по гривневым ОВГЗ будут осуществляться через систему ICSD, что уменьшит трансакционные и временные затраты инвесторов на проведение таких операций для инвесторов.

В то же время подписание договора с Clearstream повысит привлекательность и ликвидность рынка государственных ценных бумаг Украины.

Как отметили в НБУ, украинское правительство получит преимущества от расширения круга источников долгосрочного финансирования, снижения стоимости долговых средств и улучшения валютной структуры государственного долга за счет большего спроса на ценные бумаги, номинированные в гривне.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр цен на депозитарные услуги и снизил стоимость отдельных тарифов.