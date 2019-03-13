Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник упали на 38,5%

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|81
|82
|83
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000203640
|Доразмещение UA4000203301
|Доразмещение UA4000202295
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|12.03.2019
|12.03.2019
|12.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.03.2019
|13.03.2019
|13.03.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности,%
|19.50
|18.92
|18.00
|Срок обращения (дней)
|105
|147
|175
|Срок погашения
|26.06.2019
|07.08.2019
|04.09.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 385 244 000.00
|35 848 000.00
|59 122 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 385 244 000.00
|35 848 000.00
|59 122 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 385 244 000.00
|1 363 099 000.00
|374 085 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|13
|7
|8
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|13
|7
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50
|19.00
|19.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50
|19.00
|19.00
|Установленная доходность, %
|19.50
|19.00
|19.00
|Средневзвешенная доходность, %
|19.50
|19.00
|19.00
|Поступление в бюджет
|1 311 659 838.72
|33 299 924.16
|54 185 904.22
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|84
|85
|86
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение A4000203319
|Доразмещение UA4000203244
|Доразмещение UA4000200174
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|12.03.2019
|12.03.2019
|12.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.03.2019
|13.03.2019
|13.03.2019
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|78.50
|Номинальный уровень доходности,%
|18.50
|18.47
|15.70
|Срок обращения (дней)
|252
|322
|679
|Срок погашения
|20.11.2019
|29.01.2020
|20.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|25 907 000.00
|276 411 000.00
|1 615 241 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|0.00
|276 411 000.00
|1 615 241 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|16 831 000.00
|843 483 000.00
|4 017 635 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|2
|4
|9
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|0
|4
|9
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|19.00
|18.50
|18.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|19.00
|18.50
|18.00
|Установленная доходность, %
|0.00
|18.50
|18.00
|Средневзвешенная доходность, %
|0.00
|18.50
|18.00
|Поступление в бюджет
|0.00
|237 627 772.59
|1 591 561 566.94
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|87
|88
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203392 (номин. в инвалюте, $)
|Доразмещение UA4000200711 (номин. в инвалюте, EUR)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|Дата проведения
|12.03.2019
|12.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.03.2019
|13.03.2019
|Срок оплаты процентов
|15.08.2019
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|13.02.2020
|27.11.2019
|Срок оплаты процентов
|13.08.2020
|Срок оплаты процентов
|11.02.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|37.50
|20.60
|Номинальный уровень доходности,%
|7.50
|4.12
|Срок обращения (дней)
|701
|259
|Срок погашения
|11.02.2021
|27.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 153 000.00
|5 370 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|4 153 000.00
|5 370 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|13 722 000.00
|283 524 000.00
|Количество поданных заявок, шт
|20
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|20
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|7.50
|4.60
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|7.50
|4.60
|Установленная доходность, %
|7.50
|4.60
|Средневзвешенная доходность, %
|7.50
|4.60
|Поступление в бюджет
|4 176 589.04
|5 416 343.10
Данные: Минфин Украины