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Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 0,732 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов увеличился на 0,732 млрд грн.
Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 0,802 млрд грн - до 744,021 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – изменился незначительно, юрлиц - увеличился на 0,292 млрд грн,.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 04.03
|743745.78
|337106.71
|361979.56
|23807.44
|7201.30
|13650.77
|на 05.03
|743516.92
|337106.71
|362092.73
|23874.98
|7193.56
|13248.94
|на 06.03
|743218.74
|337106.71
|361698.36
|23915.48
|7193.18
|13305.01
|на 07.03
|744021.04
|337106.71
|361518.22
|24207.46
|7151.82
|14036.83
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 7 марта – 26,481142 грн/$1.
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