Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 20,3% благодаря бумагам в гривне

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|73
|74
|75
|76
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201388
|Доразмещение UA4000202295
|Первичное размещение UA4000203624
|Первичное размещение UA4000203632
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|05.03.2019
|05.03.2019
|05.03.2019
|05.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.03.2019
|06.03.2019
|06.03.2019
|06.03.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности,%
|17,25
|18,00
|19,00
|18,50
|Срок обращения (дней)
|98
|182
|217
|273
|Срок погашения
|12.06.2019
|04.09.2019
|09.10.2019
|04.12.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 828 285 000,00
|155 820 000,00
|1 056 540 000,00
|2 035 000 000,00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 828 285 000,00
|155 820 000,00
|1 056 540 000,00
|2 010 000 000,00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 333 130 000,00
|314 963 000,00
|1 056 540 000,00
|2 010 000 000,00
|Количество поданных заявок, шт
|15
|15
|4
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|15
|15
|4
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|19,50
|19,00
|19,00
|19,00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|19,50
|19,00
|19,00
|18,50
|Установленная доходность, %
|19,50
|19,00
|19,00
|18,50
|Средневзвешенная доходность, %
|19,50
|19,00
|19,00
|18,50
|Поступление в бюджет
|1 737 327 821,25
|142 335 337,20
|949 311 755,40
|1 765 684 500,00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|77
|78
|79
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000198873
|Доразмещение UA4000200174
|Доразмещение UA4000203236
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|05.03.2019
|05.03.2019
|05.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.03.2019
|06.03.2019
|06.03.2019
|Срок оплаты процентов
|21.08.2019
|24.07.2019
|10.07.2019
|Срок оплаты процентов
|19.02.2020
|22.01.2020
|08.01.2020
|Срок оплаты процентов
|19.08.2020
|22.07.2020
|08.07.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|06.01.2021
|Срок оплаты процентов
|07.07.2021
|Срок оплаты процентов
|05.01.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|72,50
|78,50
|86,25
|Номинальный уровень доходности,%
|14,50
|15,70
|17,25
|Срок обращения (дней)
|532
|686
|1 036
|Срок погашения
|19.08.2020
|20.01.2021
|05.01.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|213 121 000,00
|691 723 000,00
|552 556 000,00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|213 121 000,00
|691 723 000,00
|2 458 000,00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 445 721 000,00
|2 402 394 000,00
|125 596 000,00
|Количество поданных заявок, шт
|5
|6
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|5
|6
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18,25
|18,00
|18,00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18,00
|18,00
|17,25
|Установленная доходность, %
|18,25
|18,00
|17,25
|Средневзвешенная доходность, %
|18,07
|18,00
|17,25
|Поступление в бюджет
|204 846 724,82
|679 327 323,84
|2 521 367,24
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|80
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000199491 (ном. в инвалюте, $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|Дата проведения
|05.03.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.03.2019
|Срок оплаты процентов
|14.08.2019
|Срок оплаты процентов
|12.02.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|27,00
|Номинальный уровень доходности,%
|5,40
|Срок обращения (дней)
|343
|Срок погашения
|12.02.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8 065 000,00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|7 983 000,00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|384 932 000,00
|Количество поданных заявок, шт
|23
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|22
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|7,75
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|7,25
|Установленная доходность, %
|7,25
|Средневзвешенная доходность, %
|7,25
|Поступление в бюджет
|7 876 826,10
Данные: Минфин Украины