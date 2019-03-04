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Информация об агентстве
Украина выплатила $444,4 млн процентов по реструктуризированным евробондам
Министерство финансов Украины 1 марта погасило седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.
По данным Минфина общая сумма выплаты составила $444,4 млн.
Как сообщалось, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).
Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года - с 2019 по 2027 год.
Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого - $505,429 млн, пятого - $444,4 млн, шестого $444 млн.
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