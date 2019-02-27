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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.02.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 27 февраля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 25.02
|754437.49
|337106.71
|370919.36
|25409.57
|7536.31
|13465.55
|на 26.02
|754360.12
|337106.71
|370621.80
|25637.31
|7519.75
|13474.55
|на 27.02
|754331.91
|337106.71
|370586.22
|25644.66
|7519.92
|13474.40
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 27 февраля – 26,982628 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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