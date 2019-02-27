Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 28%

Согласно сообщению Минфина на его сайте, все поданные на аукционы заявки были удовлетворены.
Продажи гривневых бумаг увеличились почти вдвое – до 1,056 млрд грн, во многом благодаря наиболее популярным "коротким" ОВГЗ (с погашением через 105 дней), которых было реализовано на 640 млн грн по сравнению с 444,2 млн грн неделей ранее. Сохранился достаточно высокий спрос и на двухлетние бумаги, что позволило Минфину привлечь 248,9 млн грн.
Что касается долларовых ОВГЗ, которых на этот раз было предложено сразу шесть выпусков, то их продажи возросли на 17,1% – до $136,2 млн. Однако если неделей ранее $113 млн Минфин получил от реализации 29-дневных бумаг, то во вторник ему удалось увеличить сроки привлечения: 4-мес. ОВГЗ было продано на $72,2 млн, 5-мес. – на $18,5 млн, 9-мес. – на $35 млн.
Самых длинных 2-летних долларовых бумаг было продано на $4,24 млн, хотя количество заявок на этот аукцион было максимальным – 17.
Кривая доходности осталась неизменной: в гривне – от 19,5% по 3-4-мес. до 18,5% по годичным, 18% - по двухлетним в долларах – от 6,5% по 4-мес. до 7,5% по 2-летним.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|62
|63
|64
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201388
|Доразмещение UA4000203301
|Доразмещение UA4000203319
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|–
|–
|–
|Дата проведения
|26.02.2019
|26.02.2019
|26.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.02.2019
|27.02.2019
|27.02.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности,%
|17.25
|18.92
|18.50
|Срок обращения (дней)
|105
|161
|266
|Срок погашения
|12.06.2019
|07.08.2019
|20.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|675 872 000.00
|179 367 000.00
|0.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|675 872 000.00
|179 367 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3 504 845 000.00
|1 327 251 000.00
|16 831 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|16
|8
|0
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|16
|8
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50
|19.00
|0.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|19.50
|19.00
|0.00
|Установленная доходность, %
|19.50
|19.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность, %
|19.50
|19.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|639 969 679.36
|165 496 549.89
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|65
|66
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203244
|Доразмещение UA4000200174
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата проведения
|26.02.2019
|26.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.02.2019
|27.02.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|78.50
|Номинальный уровень доходности,%
|18.47
|15.70
|Срок обращения (дней)
|336
|693
|Срок погашения
|29.01.2020
|20.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 713 000.00
|254 298 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 713 000.00
|254 298 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|567 072 000.00
|1 710 671 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|4
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|4
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.50
|18.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.50
|18.00
|Установленная доходность, %
|18.50
|18.00
|Средневзвешенная доходность, %
|18.50
|18.00
|Поступление в бюджет
|2 318 204.24
|248 914 511.34
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|67
|68
|69
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (Ном. в инвалюте, $)
|Доразмещение UA4000202576 (Ном. в инвалюте, $)
|Первичное размещение UA4000203566 (Ном. в инвалюте, $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|26.02.2019
|26.02.2019
|26.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.02.2019
|27.02.2019
|27.02.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности,%
|5.40
|7.00
|7.25
|Срок обращения (дней)
|112
|141
|288
|Срок погашения
|19.06.2019
|18.07.2019
|12.12.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|73 625 000.00
|18 958 000.00
|37 028 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|73 625 000.00
|18 958 000.00
|37 028 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|398 215 000.00
|275 754 000.00
|37 028 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|4
|7
|8
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|4
|7
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|6.50
|6.70
|7.25
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|6.50
|6.70
|7.25
|Установленная доходность, %
|6.50
|6.70
|7.25
|Средневзвешенная доходность, %
|6.50
|6.70
|7.25
|Поступление в бюджет
|72 198 147.50
|18 483 102.10
|35 031 079.96
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|70
|71
|72
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000199491 (Ном. в инвалюте, $)
|Доразмещение UA4000201743 (Ном. в инвалюте, $)
|Доразмещение UA4000203392 (Ном. в инвалюте, $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт
|-
|-
|-
|Дата проведения
|26.02.2019
|26.02.2019
|26.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.02.2019
|27.02.2019
|27.02.2019
|Срок оплаты процентов
|14.08.2019
|24.07.2019
|15.08.2019
|Срок оплаты процентов
|12.02.2020
|22.01.2020
|13.02.2020
|Срок оплаты процентов
|-
|22.07.2020
|13.08.2020
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|11.02.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|27.00
|28.25
|37.50
|Номинальный уровень доходности,%
|5.40
|5.65
|7.50
|Срок обращения (дней)
|350
|511
|715
|Срок погашения
|12.02.2020
|22.07.2020
|11.02.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 625 000.00
|3 753 000.00
|4 229 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 625 000.00
|3 753 000.00
|4 229 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|376 949 000.00
|79 272 000.00
|9 569 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|15
|9
|17
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|15
|9
|17
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|7.25
|7.25
|7.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|7.25
|7.25
|7.50
|Установленная доходность, %
|7.25
|7.25
|7.50
|Средневзвешенная доходность, %
|7.25
|7.25
|7.50
|Поступление в бюджет
|2 586 543.75
|3 695 016.15
|4 241 010.36
Данные: Минфин Украины