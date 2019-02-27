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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 28%

09:06 27.02.2019 |

Финансы, Экономика

 

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 26 февраля, составил 4,73 млрд грн, что на 28% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Согласно сообщению Минфина на его сайте, все поданные на аукционы заявки были удовлетворены.

Продажи гривневых бумаг увеличились почти вдвое – до 1,056 млрд грн, во многом благодаря наиболее популярным "коротким" ОВГЗ (с погашением через 105 дней), которых было реализовано на 640 млн грн по сравнению с 444,2 млн грн неделей ранее. Сохранился достаточно высокий спрос и на двухлетние бумаги, что позволило Минфину привлечь 248,9 млн грн.

Что касается долларовых ОВГЗ, которых на этот раз было предложено сразу шесть выпусков, то их продажи возросли на 17,1% – до $136,2 млн. Однако если неделей ранее $113 млн Минфин получил от реализации 29-дневных бумаг, то во вторник ему удалось увеличить сроки привлечения: 4-мес. ОВГЗ было продано на $72,2 млн, 5-мес. – на $18,5 млн, 9-мес. – на $35 млн.

Самых длинных 2-летних долларовых бумаг было продано на $4,24 млн, хотя количество заявок на этот аукцион было максимальным – 17.

Кривая доходности осталась неизменной: в гривне – от 19,5% по 3-4-мес. до 18,5% по годичным, 18% - по двухлетним в долларах – от 6,5% по 4-мес. до 7,5% по 2-летним.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона626364
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201388 Доразмещение UA4000203301 Доразмещение UA4000203319
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт,
Дата проведения 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 27.02.2019 27.02.2019 27.02.2019
Срок оплаты процентов
Размер купонного платежа на одну облигацию - - -
Номинальный уровень доходности,% 17.25 18.92 18.50
Срок обращения (дней) 105 161 266
Срок погашения 12.06.2019 07.08.2019 20.11.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 675 872 000.00 179 367 000.00 0.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 675 872 000.00 179 367 000.00 0.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3 504 845 000.00 1 327 251 000.00 16 831 000.00
Количество поданных заявок, шт, 16 8 0
Количество удовлетворенных заявок, шт, 16 8 0
Максимальный уровень доходности облигаций, % 19.50 19.00 0.00
Минимальный уровень доходности облигаций, % 19.50 19.00 0.00
Установленная доходность, % 19.50 19.00 0.00
Средневзвешенная доходность, % 19.50 19.00 0.00
Поступление в бюджет 639 969 679.36 165 496 549.89 0.00

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона6566
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203244 Доразмещение UA4000200174
Номинальная стоимость 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт, - -
Дата проведения 26.02.2019 26.02.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 27.02.2019 27.02.2019
Срок оплаты процентов 24.07.2019
Срок оплаты процентов   22.01.2020
Срок оплаты процентов   22.07.2020
Срок оплаты процентов   20.01.2021
Размер купонного платежа на одну облигацию - 78.50
Номинальный уровень доходности,% 18.47 15.70
Срок обращения (дней) 336 693
Срок погашения 29.01.2020 20.01.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2 713 000.00 254 298 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2 713 000.00 254 298 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 567 072 000.00 1 710 671 000.00
Количество поданных заявок, шт, 4 4
Количество удовлетворенных заявок, шт, 4 4
Максимальный уровень доходности облигаций, % 18.50 18.00
Минимальный уровень доходности облигаций, % 18.50 18.00
Установленная доходность, % 18.50 18.00
Средневзвешенная доходность, % 18.50 18.00
Поступление в бюджет 2 318 204.24 248 914 511.34

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона676869
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201453 (Ном. в инвалюте, $) Доразмещение UA4000202576 (Ном. в инвалюте, $) Первичное размещение UA4000203566 (Ном. в инвалюте, $)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт - - -
Дата проведения 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 27.02.2019 27.02.2019 27.02.2019
Срок оплаты процентов
Размер купонного платежа на одну облигацию - - -
Номинальный уровень доходности,% 5.40 7.00 7.25
Срок обращения (дней) 112 141 288
Срок погашения 19.06.2019 18.07.2019 12.12.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 73 625 000.00 18 958 000.00 37 028 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 73 625 000.00 18 958 000.00 37 028 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 398 215 000.00 275 754 000.00 37 028 000.00
Количество поданных заявок, шт, 4 7 8
Количество удовлетворенных заявок, шт, 4 7 8
Максимальный уровень доходности облигаций, % 6.50 6.70 7.25
Минимальный уровень доходности облигаций, % 6.50 6.70 7.25
Установленная доходность, % 6.50 6.70 7.25
Средневзвешенная доходность, % 6.50 6.70 7.25
Поступление в бюджет 72 198 147.50 18 483 102.10 35 031 079.96

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона707172
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000199491 (Ном. в инвалюте, $) Доразмещение UA4000201743 (Ном. в инвалюте, $) Доразмещение UA4000203392 (Ном. в инвалюте, $)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт - - -
Дата проведения 26.02.2019 26.02.2019 26.02.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 27.02.2019 27.02.2019 27.02.2019
Срок оплаты процентов 14.08.2019 24.07.2019 15.08.2019
Срок оплаты процентов 12.02.2020 22.01.2020 13.02.2020
Срок оплаты процентов - 22.07.2020 13.08.2020
Срок оплаты процентов - - 11.02.2021
Размер купонного платежа на одну облигацию 27.00 28.25 37.50
Номинальный уровень доходности,% 5.40 5.65 7.50
Срок обращения (дней) 350 511 715
Срок погашения 12.02.2020 22.07.2020 11.02.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2 625 000.00 3 753 000.00 4 229 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2 625 000.00 3 753 000.00 4 229 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 376 949 000.00 79 272 000.00 9 569 000.00
Количество поданных заявок, шт, 15 9 17
Количество удовлетворенных заявок, шт, 15 9 17
Максимальный уровень доходности облигаций, % 7.25 7.25 7.50
Минимальный уровень доходности облигаций, % 7.25 7.25 7.50
Установленная доходность, % 7.25 7.25 7.50
Средневзвешенная доходность, % 7.25 7.25 7.50
Поступление в бюджет 2 586 543.75 3 695 016.15 4 241 010.36

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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