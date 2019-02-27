Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 28%

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 26 февраля, составил 4,73 млрд грн, что на 28% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Согласно сообщению Минфина на его сайте, все поданные на аукционы заявки были удовлетворены.

Продажи гривневых бумаг увеличились почти вдвое – до 1,056 млрд грн, во многом благодаря наиболее популярным "коротким" ОВГЗ (с погашением через 105 дней), которых было реализовано на 640 млн грн по сравнению с 444,2 млн грн неделей ранее. Сохранился достаточно высокий спрос и на двухлетние бумаги, что позволило Минфину привлечь 248,9 млн грн.

Что касается долларовых ОВГЗ, которых на этот раз было предложено сразу шесть выпусков, то их продажи возросли на 17,1% – до $136,2 млн. Однако если неделей ранее $113 млн Минфин получил от реализации 29-дневных бумаг, то во вторник ему удалось увеличить сроки привлечения: 4-мес. ОВГЗ было продано на $72,2 млн, 5-мес. – на $18,5 млн, 9-мес. – на $35 млн.

Самых длинных 2-летних долларовых бумаг было продано на $4,24 млн, хотя количество заявок на этот аукцион было максимальным – 17.

Кривая доходности осталась неизменной: в гривне – от 19,5% по 3-4-мес. до 18,5% по годичным, 18% - по двухлетним в долларах – от 6,5% по 4-мес. до 7,5% по 2-летним.



